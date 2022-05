El Gobierno insiste con las retenciones, pero no está dispuesto a librar una batalla contra la oposición

"Una de las herramientas que tenemos disponibles para desacoplar los precios internos de los externos son las retenciones y es algo que se está llevando adelante en muchos países. Lo que el Presidente dice es que no hay que dar batallas perdidas", dijo Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa que brindó este jueves en la Casa Rosada.

Ante una pregunta de El Cronista, la Portavoz insistió: "El Gobierno cree que las retenciones son una herramienta adecuada y convoca a la oposición a que revea su postura y que pueda sentarse a discutir el tema, porque es una de las posibilidades concretas que tenemos".

No obstante, la vocera del Gobierno sostuvo que "si en este momento, antes de que haya ningún proyecto, la oposición encabeza un tractorazo contra las retenciones o apenas se hacen declaraciones presidenciales al respecto en una radio sobre el tema salen a negar de plano esa posibilidad, nos parece una pérdida de tiempo tratar de ir al Congreso con ese tema".



Con esa ratificación, Cerruti exhibió una visión de la construcción política del Gobierno que está en las antípodas de Cristina Kirchner, para quien las batallas simbólicas son más importantes que los resultados. Algo similar creía Néstor Kirchner, al punto que el por entonces matrimonio presidencial libró un agobiante debate social que duró más de seis para concluir en el Congreso con el "voto no positivo" de Julio Cobos, por entonces vicepresidente de la Nación.

La portavoz, Gabriela Cerruti.

"Las batallas que perdés, las perdés y terminás perdiendo también las elecciones", dicen cerca del Presidente, decididos a evitar por todos los medios a embarcarse en un proceso similar al de 2008 con la Resolución 125.

Por entonces, se recordará, Fernández era jefe de gabinete y terminó renunciando, en medio de un proceso de desgaste donde intervino incluso Luiz Inácio "Lula" da Silva para evitar que los Kirchner abandonaran la Presidencia. Si después Cristina Kirchner ganó las elecciones con el 54% de los votos es "porque murió Néstor y nadie quiere que se muera nadie", piensan en Casa Rosada.

En el Gobierno no descartan implementar mecanismos alternativos para "desacoplar" los precios internos de los externos, pero no están dispuestos a librar solos un debate que pueden perder. Dicen, incluso, que cada vez que Fernández se reúne con empresarios de la alimentación les pide que acerquen ideas para evitar tomar medidas drásticas que no tengan consenso. Mientras tanto, desestiman el valor de "las batallas simbólicas".

"Son cuestiones de una parte de la coalición para resolver asuntos de poder, pero no para traer soluciones a los problemas que tiene la gente", aseguran, en obvia referencia a La Cámpora. Y con notable optimismo están convencidos de que "nosotros todavía creemos que podemos ganar las elecciones del 2023, para lo cual tenemos que elegir las batallas que damos. No podemos embarcarnos en todas".

Eso sí, reconocen que "todavía tenemos que cruzar el puente y se está haciendo más difícil cada vez".