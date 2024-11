El Gobierno ejecutó el cierre definitivo de la exCiccone: "Un emblema de la corrupción kirchnerista"

El Gobierno ejecutó este lunes el cierre definitivo de la sede de la exCiccone Calcográfica, uno de los lugares donde se imprimía el papel moneda que circula en la Argentina.

"En el día de hoy hemos cerrado definitivamente la planta ex Ciccone, uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista", reveló el vocero presidencial Manuel Adorni en su perfil de la red social X (ex Twitter).

En este sentido, Adorni agregó: "El Estado Nacional ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales. Fin".

A inicios de octubre el portavoz había advertido que "el Gobierno Nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana ", o la ex Ciccone Calcográfica, como se la conoce popularmente.

Además, se avanzará con la reestructuración de la Casa de la Moneda. Actualmente, tras su estatización en 2012, la Compañía de Valores Sudamericana (CVS) es administrada por este organismo, por lo que las funciones de ambas se reorganizarán.

Tal como remarcó Adorni en aquella ocasión, la disolución de Ciccone resuena debido a que la empresa está vinculada a "uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas", el cual llevó a prisión al exvicepresidente Amado Boudou por cohecho, negociaciones incompatibles con la condición de funcionario público y presunto enriquecimiento ilícito.

El exvicepresidente Amado Boudou estuvo en prisión por hechos de corrupción en la ex Ciccone Calcográfica.

La imprenta estatal, donde se fabrican billetes, pasaportes, patentes de autos, estampillas y otros, hoy tiene "severas ineficiencias" que, según Adorni, se profundizaron en la gestión anterior.

"La mala administración de la gestión anterior representó un verdadero despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los u$s 371 millones, un patrimonio negativo de u$s 78 millones y un resultado bruto negativo de u$s 20 millones", marcó el vocero.

El Gobierno nacional le puso el candado definitivo a la exCiccone, donde se imprimía papel moneda argentino.

Cierre de la exCiccone: el mensaje de Luis "Toto" Caputo

Además de Adorni, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo también publicó en X un mensaje sobre la clausura definitiva de la exCiccone.

"Cerramos la ex Ciccone. Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada", comienza la publicación del titular del Palacio de Hacienda.

En esta misma línea, añade: "De esta manera, la Agencia de Administración de Bienes del Estado dispondrá del inmueble para la subasta y posterior venta. El mismo actualmente posee una bóveda de almacenamiento, que se utiliza para almacenar billetes que están próximos a ser destruidos y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)".

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se expresó en sus redes sociales sobre el cierre de la exCiccone.

Sobre la decisión del Gobierno nacional, Caputo señaló también que "a partir del proceso de cierre, la maquinaria necesaria para la producción de chapa patente se instalará en los depósitos de Retiro, y se iniciará el proceso de retiro de tres máquinas de calcografía para la producción de pasaportes. En la misma línea, se retirará toda la maquinaria importada utilizada para la producción de billetes. La producción de los mismos se encuentra sin operar desde el 31 de octubre, cuando el BCRA decidió rescindir el contrato vigente y dar por terminada la producción de billetes por parte del Estado Nacional".

Y recordó: "La empresa había sido expropiada por el Estado Nacional el 22 de agosto de 2012 durante la gestión de Amado Boudou cuando cumplía funciones de Vicepresidente. Debido a que esta operación fue un caso de corrupción de público conocimiento, y a que hoy resulta menos oneroso que la producción de billetes se compre a distintos proveedores internacionales, no existe ninguna necesidad de que la compañía continúe en manos estatales".

Por último, y en sintonía con Adorni, el integrante del Gabinete enfatizó que "el cierre de la empresa implica un ahorro anual para el Estado de $ 5.040 millones. En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta serán dispensadas hasta determinar las políticas a seguir".