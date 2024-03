El discurso que encantó a los empresarios y la confusión de Milei con los 70.000 despidos

"Se podría decir que nos dejó contentos a la gran mayoría de acá" , así expresó el sentir general de los empresarios que escucharon hablar a Javier Milei en el IEFA Latam Forum celebrado en el Hotel Four Season de Buenos Aires, en donde el Presidente se encargó de contentar a los oyentes al asegurar que no cederá en su pretensión de levantar el cepo, que no busca devaluar y que su meta de déficit fiscal sigue intacta: " Vamos a terminar con 70 mil contratos estatales ".

Esa declaración fue la que generó más revuelo de todas las que tiró durante la hora en la que habló, dado que mañana es el último día hábil del mes y que hay una cifra aproximada de trabajadores del Estado que aún desconocían cuál sería su futuro.

"Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos", dijo ante la audiencia de aproximadamente 200 personas.

Ante el llamado a paro general por parte del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, los voceros gubernamentales se encargaron de aclarar que la declaración del Presidente había sido imprecisa y que, por el momento, "70.000 es el universo de contratos en revisión actualmente"; pero que no se haría una baja masiva y de una semana para la otra.

"Las bajas se harán en etapas. Ahora en marzo, el número rondará en un 20%, algo que se terminará de conocer en abril, con las liquidaciones. Los que sí se renueven, se renovarán por 3 meses y se continuarán revisando por etapas", aclararon desde Casa Rosada.

Si se tomara de manera lineal ese número, el total de bajas para abril sería de 14.000 empleados. Un alto funcionario lo redondeó en 15.000.

El discurso de Milei en IEFA

El Presidente fue al importante hotel céntrico acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el cineasta Santiago Oría; y la diputada nacional Lilia Lemoine; este grupo fue quien le transmitió a la organización el pedido expreso del libertario por exponer con las luces tenues, tal y como suele en ese tipo de ambientes, debido a que no soporta la alta exposición lumínica.

Con el presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, y con el empresario de medios, José Luis Manzano, en la primera fila; el Presidente se mostró orgulloso de haber "terminado de cuajo con la obra pública" y por recortar decenas de miles de puestos en la planta pública, a lo que definió como "el ajuste más grande de la historia de la humanidad".



El referente libertario volvió a hablar del cepo cambiario, planteó una salida pero no dio una fecha exacta. "Hoy el tipo de cambio libre no muestra brecha. Incluso, es negativa si se toman en cuenta ciertos parámetros. Estamos trabajando en la salida del cepo y, cuando terminemos de sanear el BCRA, deshacernos de todos los pasivos remunerados, eso va a implicar un freno a la emisión de dinero", adelantó.

En esa línea, tal y como había hecho en ocasiones previas, indició que el Ejecutivo planea enviar al Congreso una ley que prohíba financiar el Tesoro con emisión monetaria. "La emisión de dinero es una estafa. Y, en ese sentido, si llegara a haber emisión de dinero irían presos".

En relación con las variables presentes y mirando hacia el futuro, Milei destacó que el riesgo país va camino a los mil puntos y señaló que ese logro "nos abrirá el mercado de capitales". "Estamos haciendo un ajuste mucho más fuerte que el que preveían los analistas con una economía que está cayendo menos", señaló.

El Presidente se mostró confiado en que la economía argentina experimentará una recuperación en V, rápida, en medio de duras calificaciones contra los economistas John Maynard Keynes y Karl Marx, a quienes tildó de "empobrecedores".

En el apartado más político de su discurso, Milei dijo que su gobierno está avanzando en reformas a pesar de "la casta". Dijo que "los políticos no quieren ceder sus curros y buscan mantener sus privilegios, y por eso hicieron caer el DNU en el Senado".

"Están por un lado los orcos, está la gente que verdaderamente quiere el cambio y están los farsantes delincuentes que quieren el cambio, pero les da vergüenza implementarlo, o sea que son la misma porquería que los otros", disparó Milei.

Además, pronosticó, que en la elección de medio término en 2025 "vamos a cambiar la configuración del Congreso y vamos a poder meter todas las reformas que ahora no nos dejan". Y añadió que "el 70% de los argentinos están convencidos de que vamos a derrotar la inflación".