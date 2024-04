El dato fundamental que mira el Gobierno para salir del cepo según el gurú del blue: "Es clave"

El analista financiero Salvador Di Stéfano aseguró que "el campo difícilmente liquide lo que el gobierno necesita", por lo que "no habría un fuerte ingreso de dólares por la cosecha" en el segundo semestre del año, una condición clave que necesita el Gobierno para porder levantar el cepo cambiario.

"Mayo es el mes clave, la presión tributaria es elevada, retenciones e impuesto país son los verdugos", advirtió el gurú del blue.



" El campo está demorando la liquidación de la cosecha , si bien es cierto que hubo problemas climáticos y de logística, con una cosecha de soja que se espera en los 50 millones de toneladas, se registran ventas por 12,8 millones de toneladas, y de ese total solo 3,6 millones de toneladas con precio", planteó el analista en uno de sus reportes.

"Los dueños de campo vienen de vender buena parte de sus tenencias, aprovecharon el dólar soja de Sergio Masa y bajaron stock. Ahora es tiempo de reponer stock y esperar. Los dueños no tienen apuro para vender, esperan un precio de soja y un dólar más alto, combinado con menos impuestos ", añadió Di Stéfano.

En este escenario, indicó que los productores tienen para vender unos 30 millones de toneladas de soja, que hoy vale $ 250.000 la tonelada, y 45 millones de toneladas de maíz.

"Son valores muy bajos, que dejan una escasa rentabilidad o nula según el clima que impactó en la zona que tenga el campo", agregó.

Sin embargo, el analista consideró que "habría que vender": "Los precios internacionales están a la baja desde el año 2022 y no parece haberse encontrado un piso a la caída", justificó.

"En este contexto, no habría un fuerte ingreso de dólares por la cosecha . El gobierno debería darle un edulcorante al campo para ayudar en el proceso decisorio de venta, pero el Gobierno está lejos de percibir estos problemas, está más ocupado por la macro que por la micro", añadió.

"En economía no hay macro sin micro, y no hay micro sin macro. Si el gobierno no se ocupa del campo, que no espere que le liquiden la campaña 2024 ", apuntó.

"Todo bien con las reformas estructurales, el ajuste del sector público, la capitalización del Banco Central y la baja de la inflación, pero sin ocuparse de los problemas productivos, no esperemos que raídamente llegue la tan ansiada reactivación", concluyó.