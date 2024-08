El agro pierde dólares clave y tiene un plan para financiar la inversión en la Hidrovía

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras, destacó en el evento organizado por IDEA en Rosario la necesidad de la cohesión del sector agroexportador, reivindicó la importancia de la Hidrovía y el involucramiento que tendrán los exportadores en su mejora y destacó el diálogo con el Gobierno en materia de desregulación.

Idígoras destacó que hoy en día el mercado está siendo traccionado por la demanda de bioenergías. El referente sectorial ya había dicho que la soja en Argentina "iba a desaparecer" y debía virar hacia convertirse en una biorefinería del mundo y avanzar en el abastecimiento de biocombustibles porque estaba perdiendo terreno contra sus competidores y en un mediano plazo comenzaría a importar el material.

Sobre la producción local, destacó que la traba no está en la capacidad productiva, sino en los mecanismos que intervienen en la exportación: "Nosotros podemos producir 200 millones de toneladas más, pero no tenemos rutas, no tenemos buenos accesos a los puertos. Nuestros puertos están en peores condiciones que los de zona de conflicto en Ucrania".

Además, se refirió a la Hidrovía, la vía navegable que permite la salida de cerca del 80% de las exportaciones argentinas y por la que, en su conjunto, circulan más de 100 millones de toneladas de carga al año. Idígoras señaló que "es como una autopista por la que es difícil transitar doble mano, los barcos tienen que intentar entrar pero son cada vez más grandes y no les da el calado y se pueden llevar algo por delante".

Criticó la gestión anterior ya que "la estatizó, pero después no la pudo gestionar y subcontrató un dragador, pero no le pagó y ahora estamos en deuda".

Sobre la baja capacidad de transporte de esta vía agregó que deriva en un problema en términos de divisas: "Estamos regalando volumen exportador a Brasil". El dirigente explicó que lo que ocurre es que los barcos, por el escaso dragado, salen cargados a la mitad desde los puertos de Rosario, lo que hace que completen la carga en Brasil. Si se quiere recuperar capacidad exportadora, hay que invertir en infraestructura.

En esta materia destacó las gestiones del gobernador santafecino, Maximiliano Pullaro, que activó mecanismos de financiamiento para mejorar las condiciones de la Hidrovía. "Lo va a hacer a través del mercado de capitales".

Sobre la decisión del mandatario provincial, destacó que el sector apoyó la decisión y agregó: "Vamos a ser activos en ese mercado de capitales". "No podemos pedirle al papá Estado que supla cosas que no va a poder hacer", concluyó.

Idígoras destacó el "cambio de vocación" que se dio tras la asunción del nuevo Gobierno. "¿Para qué te llamaba el Gobierno anterior? Para controlar precios en góndola, para controlar el precio final y no le importaban tus costos, para decir que iban a crear un nuevo esquema de dólar", en referencia al conocido dólar soja, que apuntaba a mejorar la competitividad del sector mejorando el tipo de cambio que recibían los exportadores.

"Hoy te dicen: ‘trabajemos en desregulación, no puedo bajarte hoy los impuestos pero voy a hacerlo'", agregó sobre el diálogo con el nuevo oficialismo.

También destacó el apoyo del Gobierno en avanzar en una licitación internacional para la Hidrovía y destacó: "No podemos perder los próximos años".

Consultado sobre las propuestas del sector, el dirigente descartó hacerlas e hizo un llamado a una mayor cohesión del sector agroindustrial "para tener una agenda" ya que, consideró que el no tenerla implica que sean "más débiles, política y electoralmente". "Los gobiernos en Argentina ganan porque hablan en contra del agro. Me gustaría tener cohesión para cambiar esto, como ocurrió en Brasil".