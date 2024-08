Diputada de Milei volvió a cuestionar a Victoria Villarruel: "Matá el ego y ubicate"

La diputada libertaria Lilia Lemoine cuestionó otra vez a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de tener un alto perfil y le pidió que mate "su ego".

Tras hacer un fuerte descargo en su programa radial, Lemoine publicó un recorte hablando sobre Villarruel y escribió en su cuenta de X: "Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho, pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia, mientras el Presidente tiene sentencia de muerte por parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se ríe con (José) Mayans".

Después, la amiga del presidente Javier Milei sentenció: "Villarruel rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate". No es la primera vez que Lemoine carga tintas sobre la titular del Senado.

Semanas atrás, apuntó contra la vice por la visita de los diputados libertarios a represores. Allí, Lemoine se quejó porque Villarruel no "saltó" a defender a los legisladores fuertemente cuestionados por la acción.

Interna en La Libertad Avanza: Lemoine vs. Villarruel

Ya a principios de agosto, la diputada nacional Lilia Lemoine se quejó de falta de reacción de Victoria Villarruel, frente a las críticas que recibieron los diputados que visitaron el pabellón de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza.

"Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", dijo Lemoine, legisladora muy cercana al presidente Javier Milei, en declaraciones radiales. Los legisladores de LLA son blanco de fuertes cuestionamientos por la acción. Entre los ex represores, se encontraba Alfredo Astiz.

"Fue su leit motiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso", sostuvo Lemoine en referencia a la agenda de Villarruel que no se explayó por el hecho.

"Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tiene derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran", continuó la amiga de Milei.

Lemoine no concluyó su embestida y explicó: "No es el leit motiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle".

"Un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz, y qué dice Victoria al respecto... ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse", afirmó Lemoine.