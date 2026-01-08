La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por lo que continuará cumpliendo su condena en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once.

La decisión se adoptó con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo, mientras que Mariano Borinsky se pronunció en disidencia a favor de conceder el beneficio solicitado por la defensa del ex funcionario.

Por qué está preso Julio De Vido

De Vido se encuentra detenido desde el 13 de noviembre pasado, cuando se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir una condena de cuatro años de prisión que la Corte Suprema de Justicia dejó firme.

El máximo tribunal ratificó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°4, que lo consideró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por su responsabilidad en el manejo de los fondos destinados al sistema ferroviario.

Qué es la causa por la tragedia de Once

La condena se dictó en el marco de la investigación por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento no logró frenar al ingresar a la estación terminal y provocó la muerte de 51 personas, además de más de 700 heridos.

NA

El tribunal determinó que, durante su gestión como ministro de Planificación, De Vido incumplió su deber de control sobre la concesionaria Trenes de Buenos Aires y sobre el destino de los fondos públicos, pese a los reiterados informes que advertían sobre el deterioro del servicio ferroviario. El ex funcionario fue absuelto del delito de estrago culposo, directamente vinculado al accidente, pero condenado por administración fraudulenta.

Por qué la Justicia rechazó la prisión domiciliaria

La defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, solicitó la prisión domiciliaria al argumentar que el ex ministro superó los 70 años y padecía enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos.

También sostuvo que el Servicio Penitenciario Federal no garantizaba una provisión adecuada de medicamentos ni una dieta acorde a sus necesidades médicas. Sin embargo, la mayoría del tribunal consideró que esos argumentos no resultaron suficientes para conceder el beneficio.

Mariano Borinsky

Los jueces recordaron que la edad avanzada no otorga de manera automática el derecho a la prisión domiciliaria y que debe demostrarse que la detención en un establecimiento carcelario implica un riesgo concreto para la vida o la salud del condenado.

Qué dijo Casación sobre su estado de salud

En ese sentido, los magistrados tuvieron en cuenta evaluaciones médicas previas y resoluciones recientes del tribunal de ejecución. Hace dos semanas, el juez Diego Basílico sostuvo que “ha transcurrido un lapso superior a un mes sin que se haya verificado episodio alguno en el estado de salud del causante que tornara necesaria su derivación al Hospital Penitenciario Central o a un establecimiento asistencial extramuros”.

Según esa resolución, esa circunstancia permitió inferir que, en su actual lugar de detención, “se le brindan las prestaciones terapéuticas adecuadas para sostener la estabilidad de su cuadro clínico”.

Qué pasará ahora con De Vido

Con el fallo de la Cámara de Casación Penal, De Vido continuará alojado en la cárcel de Ezeiza mientras cumple la condena impuesta por una de las causas judiciales más emblemáticas derivadas de la tragedia ferroviaria de Once, que marcó un punto de inflexión en el debate sobre el estado del sistema de transporte y las responsabilidades políticas por su deterioro.