En la mañana del martes, Cristina Fernández de Kirchner dejará el departamento en el que cumple prisión domiciliaria y será trasladada a los Tribunales de Retiro para dar su testimonio en el marco de la causa “cuadernos”, en la que se la investiga como parte de una asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de obra pública. Se anunció que en el barrio de Constitución habrá una movilización de apoyo por parte de La Cámpora y otras organizaciones afines al kirchnerismo. La expresidenta será trasladada con custodia personal y llevará consigo la tobillera que porta desde el momento en el que se la encarceló por la condena de la causa “vialidad”. En la víspera, a través de las redes, acometió contra la decisión del tribunal de convocarla a una declaración con “presencialidad”. Entiende que se debe a una “exigencia de los medios”. “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el “show debe continuar”. Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…" La exmandataria aprovechó la ocasión para fustigar al gobierno nacional por su performance económica y a la justicia por su desempeño en la causa Libra. “Las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero…Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses", escribió. Respecto de la causa en la que se investiga la posible relación de Milei y de su entorno en un fraude con criptomonedas, Cristina prefirió apuntar también contra el fiscal de la causa Eduardo Taiano, al que lo señaló por “cajonear” la causa. “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase “la moral como política de Estado”, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares". La declaración se prestará en el salón Auditorium de Comodoro Py. Ese lugar no es el lugar de asiento del Tribunal que juzga a Cristina y a más de 70 personas, pero por unas semanas se desenvolverá en el edificio de Retiro para tomar los testimonios. Pero, además, se trata de un espacio conocido por la dirigente peronista. Allí, hace seis años, brindó una extensa declaración, de más de tres horas, en el marco de la causa vialidad. Cuando se la consultó si respondería preguntas, replicó furibunda: “A mí me absolvió la historia, será la historia quien los juzgue a ustedes”, señaló apuntando a los magistrados. La citación se genera luego del rechazo al pedido de nulidad que presentó la defensa de la exmandataria y de otros imputados, quienes apuntaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”. Al respecto, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo una vez más que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión. El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, son los responsables de juzgar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015. La denuncia original se basó en anotaciones realizadas por el chofer Oscar Centeno, quién había transcripto diversos viajes que se realizaban para recaudar el dinero, cuyo destino apuntaba a la Casa Rosada. Los “cuadernos” según denuncian las defensas, fueron manipulados. La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso. Luego de Cristina habrá una lista que incluye a su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quién se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once y que había pedido declarar a través de videoconferencia por sus condiciones de salud. Luego harán lo propio el exsubsecretario, Roberto Baratta; el exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el exchofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa. Mientras tanto, desde la política se advirtió sobre el rumbo de la causa penal. A la movilización de La Cámpora ya se han sumado otras expresiones de apoyo a la exmandataria. Por ejemplo, el diputado nacional Eduardo Valdés advirtió que el conjunto del sistema político argentino debe pronunciarse frente a la “persecución judicial”. “Voy a ir con Cristina y voy a hacer lo que haya que hacer. El goce del tribunal es verla yendo a declarar en vivo”, expresó.