En Panamá, un hombre comenzó a reciclar y terminó construyendo un castillo de 14 metros de altura con 40.000 botellas de plástico recicladas. (Representación creada con IA)

Robert Bezeau decidió darle un uso diferente a uno de los residuos más comunes del mundo: las botellas de plástico. Con miles de envases descartados que recolectó en las islas de Bocas del Toro, Panamá, comenzó un proyecto que terminó convertido en una construcción de grandes dimensiones.

El resultado fue el Castillo Inspiración, un edificio de cuatro plantas y 14 metros de altura construido con aproximadamente 40.000 botellas de plástico. La obra fue levantada en 2017 y posteriormente fue reconocida por Guinness World Records como el castillo más grande hecho con botellas de plástico.

El hombre que convirtió miles de botellas en un castillo

Bezeau, de nacionalidad canadiense y conocido como “El Rey del Plástico”, desarrolló el proyecto en Bocas del Toro con la idea de reutilizar los envases de plástico PET que se acumulaban en la zona.

Según la información de Guinness World Records, el Castillo Inspiración cuenta con cuatro habitaciones, un comedor y una plataforma de observación en la azotea. Para su construcción se utilizaron alrededor de 40.000 botellas de plástico.

La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia impulsada por Bezeau, que busca utilizar estos residuos como material para nuevas construcciones. En lugar de modificar químicamente el plástico, el proyecto apuesta por darle una segunda utilidad a las botellas.

El propio Guinness World Records explica que Bezeau promueve el concepto de upcycling o reutilización creativa, una práctica que consiste en aprovechar un objeto descartado para darle una nueva función sin alterar su estructura química.

Cómo son las construcciones hechas con botellas de plástico

En el caso del Castillo Inspiración, las botellas forman parte de un sistema de construcción en el que son utilizadas como material de relleno y aislamiento dentro de la estructura.

El proyecto de Bezeau continuó después de la construcción del castillo. En 2021 inauguró una ampliación conocida como una mazmorra construida con 10.000 botellas de plástico.

De acuerdo con Guinness World Records, esta construcción cuenta con seis celdas y puede alojar hasta 16 huéspedes. La estructura tiene una superficie total de 139 metros cuadrados y una altura aproximada de 3,7 metros.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Una aldea construida con residuos plásticos

El castillo y la posterior mazmorra forman parte de una Aldea de Botellas de Plástico desarrollada en Bocas del Toro. El proyecto incluye otras construcciones realizadas con el mismo tipo de material que Bezeau recolectó en las islas.

La propuesta busca mostrar una utilización alternativa para las botellas descartadas y convertir un residuo de uso cotidiano en parte de una construcción.

Con el Castillo Inspiración, Robert Bezeau pasó de recolectar botellas de plástico en Bocas del Toro a levantar una estructura de cuatro plantas y 14 metros de altura que reúne aproximadamente 40.000 envases reutilizados.

Los datos principales del Castillo Inspiración