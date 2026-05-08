La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que suspenderá el acceso a herramientas financieras como cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales a los contribuyentes que presenten inconsistencias en sus declaraciones. La medida tiene como principal objetivo mejorar la fiscalización y luchar contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. La lista de contribuyentes no confiables de ARCA fue oficializada mediante la Comunicación “A” 8144/2024 y se trata de una basa de datos en donde se registran CUITs. En colaboración con el Banco Central, inhabilitarán a quienes se encuentren en el sistema para restringir operaciones financieras sospechosas. El bloqueo implicará que los afectados no puedan realizar ni recibir pagos electrónicos hasta que regularicen su situación con el organismo fiscal. La suspensión abarca distintas herramientas como: En caso de los comercios, las empresas procesadoras de pago bloquearán las operaciones provenientes. En su lucha contra el lavado de activos y la evasión fiscal, el organismo podrá incluir a los contribuyentes por los siguientes motivos: ARCA puso a disposición en su sitio web una forma fácil para saber si un documento está incluido. Solo se deberá ir al apartado “Estado administrativo de CUIT”, donde se informará si el usuario tiene alguna restricción. Quienes vean que su CUIT está incluido en la base de datos, podrá regularizar su situación: Si bien el organismo no especifica el plazo de reactivación, suele demorar entre 15 y 30 días hábiles.