Carne: con el cepo a las exportaciones, Argentina se pierde una suba de precios del 18%

Luego de dieciocho meses de pandemia los precios de la carne vacuna se están acercando a los niveles que tenían previo al Covid , sin embargo, Argentina, uno de los mayores exportadores de cortes vacunos del mundo, no podrá aprovecharlos, o sólo lo hará parcialmente.

La razón que explica esta paradoja es la mesa de los argentinos, un argumento que se esgrime cada vez que se apela al cierre de exportaciones de alimentos y bebidas.

Reclamo del campo: sostienen que "todos perdimos" con el cepo y piden la apertura de las exportaciones



El cierre parcial de exportaciones cárnicas ya lleva 90 días y en el medio, como ya se mencionó en reiteradas oportunidades, países como Brasil o Uruguay están capturando cuotas de mercado a expensas de Argentina . Ahora, además, tendrán un diferencial a favor por la suba de los precios internacionales.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) los volúmenes exportados cerraron en julio con una caída del 33,4%.

Sin embargo, cuando se observan las ventas externas en valores, la caída resulta amortiguada de manera significativa, terminando el mes pasado en u$s 195 millones, una baja del 15,2% respecto del mismo mes del año anterior , cuando habían trepado a u$s 229,4 millones.

Basterra y el cierre de exportaciones de carne: "La idea es sostener la actual política"



La respuesta es que el precio promedio de exportación en julio de 2021 fue un 27,4% superior al del séptimo mes de 2020, y 18% más que en junio de este año.

De acuerdo al relevamiento del IPCVA, los cortes refrigerados sin hueso, que en su mayoría tienen como destinos países de la Unión Europea, y se colocan a buenos precios, alcanzaron en julio un promedio de u$s 12.515 la tonelada en Italia, u$s 11.843 en Alemania y u$s 11.518 en Países Bajos.

Son precios que se ubican en torno al 18% más en el caso de Italia , mientras que las subas llegan a 23,7% y al 16,2% por encima de julio de 2020 , en promedio en los otros dos casos.

Nicolás Pino: "El gran problema que vive Argentina es la feroz inflación que llega casi al 50%"



Por su parte, los cortes congelados sin hueso, que mayormente van hacia China registraron un valor promedio de u$s 4090 la tonelada, 22,7% más.

En Chile por su parte, se pagó u$s 6817 la tonelada promedio, 26,9% más que el año previo, e Israel, que demanda cuartos delanteros, una muy buena opción para Argentina, el precio promedio fue de u$s 6807 la tonelada, un diferencial de apenas 2,3% interanual.

El cierre de exportaciones dispuesto por el Gobierno el 20 de mayo, y que luego se flexibilizó un poco, afecta especialmente a las ventas acordadas con China y Rusia, particularmente.

No es el caso de los compromisos con la Unión Europea por la Cuota Hilton y la Cuota 481 (carne de feedlot), Estados Unidos en el marco de la Cuota Norteamericana o también los cortes que van rumbo a Israel.