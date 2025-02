Blanqueo de capitales: el colchón de ingresos que pierde Caputo

A casi una semana de la finalización de la "Etapa 2" del blanqueo de capitales, el ministro de Economía, Luis Caputo se habría quedado sin colchón de ingresos para el 2025. Los datos que no se comparten sobre las exteriorizaciones.

El viernes pasado, 9 de febrero , terminó la segunda etapa del Régimen de Regularización de Activos, que estuvo vigente desde el 9 de noviembre de 2024 , tras las dos prórrogas que se concedieron a la primera para sumar adhesiones.

Frente a reiteradas consultas de El Cronista a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no existió una respuesta ni sobre la cantidad de contribuyentes que adhirieron ni los ingresos que sumaron las arcas del estado por el impuesto especial de regularización.

"Al ser más "cara" no vas a tener los ingresos que se generaron en la Etapa 1", afirmó una fuente oficial semanas atrás en un intento de adelantarse a las malas cifras que arrojarían la segunda etapa del Régimen de Regularización de Activos.

Es que, en el diseño de la iniciativa, el Gobierno puso todos los incentivos durante la primera con la alícuota más baja (5%) cuando se supera el Mínimo No Imponible (MNI) de u$s 100 mil comparada con el 10% y 15% que aplican en las dos siguientes.

Al 12 de noviembre pasado, se habían depositado u$s 20.631 millones en Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) y declarado 14.180 inmuebles (14.260 en Argentina y 550 en el exterior), lo que sumó u$s 266.763.456 en impuesto especial.

Por la Ley 27.743, se distribuyeron entre el Gobierno Nacional y las provincias según la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Esto permitió amortizar la caída de recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.

"Dada una caída interanual real conjunta del IVA más Ganancias del 9%, los ingresos obtenidos por el blanqueo habrían posibilitado esta menor caída en la coparticipación neta (7,2% versus 8,9%)", destacó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en octubre pasado.

En el corto plazo, por las fechas que se marcaron en la Ley, Caputo recibió ingresos por el blanqueo: el 7 de febrero , cuando finalizó la "Etapa 2" y con ello, el tiempo para realizar el pago adelantado obligatorio (75% del impuesto).

El restante lo tendrá el 7 de marzo próximo , fecha máxima para la presentación de la declaración jurado. Las últimas ayudas, por la "Etapa 3", las tendría el 7 de mayo por el pago adelantado del 75% y el 6 de junio del otro 25%.

Ingreso gratis

El patrón de qué tipo de contribuyente ingresaría en etapa 2 y 3 del blanqueo, fue adelantado por los tributaristas. "Los que pueden quedar para la segunda o la tercera son quienes no necesitaban hacerlo si o si en la primera", afirmó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Ya que si el contribuyente no realizó ninguna exteriorización en la primera etapa y el monto no supera los u$s 100 mil, es igual si lo hacía durante la segunda o tercera: no paga el impuesto especial de regularización porque aplica la franquicia.

Una postura similar tuvo el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti que sostuvo que quienes tienen activos no declarados por un valor de hasta u$s 100 mil tienen costo cero y no tienen por qué apurarse a ingresar porque lo pueden hacer hasta el 7 de mayo próximo .