Banco Nación anunció una serie de descuentos pensados para las próximas vacaciones y la temporada de verano. De esta manera, los clientes podrán acceder a precios exclusivos y financiación en cuotas.

La propuesta se mantiene activa durante todo el año e incluyen a aquellos clientes que utilicen las tarjetas o la Tienda BNA+.

Descuentos del Banco Nación para viajes

La entidad financiera ofrece 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de viajes adheridas, para viajes dentro del país y usando el QR de MODO:

10% de descuento y 6 cuotas sin interés en Balnearios adheridos sin tope de reintegro.

10% de descuentos y 6 cuotas sin interés en Hoteles y Hosterías , sin tope de reintegro. 9 o 12 cuotas sin interés, sin descuento en sitios adheridos.

6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de auto ya sea de manera presencial u online.

10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en parques nacionales, sin tope de reintegro y abonando con tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

Cómo usar los descuentos de Banco Nación

Los beneficios estarán disponibles con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación o a través de la billetera digital MODO BNA+.

Para utilizar el beneficio, deberán pagar escaneando un código QR desde el celular y acceder automáticamente al reintegro correspondiente.

Cada promoción tiene un tope de reintegro semanal, por lo que conviene revisar las condiciones antes de comprar para aprovechar al máximo el beneficio.

De qué se trata la Semana Nación

El Banco ofrece una semana de descuentos en diferentes rubros, para impulsar el consumo cotidiano y ofrecer un alivio al bolsillo de sus clientes.

El programa cuenta con ofertas en distintos sectores, ideales para planificar las compras de acuerdo al día de la semana.