Bajo la lupa: el comunicado de PAMI que todos los afiliados deben conocer

En los últimos días, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) lanzó una advertencia importante para todos jubilados debido a la circulación de estafas.

Por medio de una comunicación oficial en su sitio web oficial, la obra social alertó sobre reiterados intentos de phishing a los afiliados y compartió claves para detectarlo.

Advertencia jubilados: ¿cómo funciona la estafa PAMI?

La entidad compartió como son las estafas virtuales más comunes que pueden sufrir los jubilados de la obra social en redes sociales. Las mismas son las siguientes:

Llamadas solicitando información personal

Cuentas falsas

Intermediarios con perfiles falsos

Promoción/ ventade insumos

Se debe recordar no solicita información personal, bancaria o sensible por ningún medio no oficial.

Ante una sospecha de estafa, los afiliados deben cortar la comunicación y realizar el reclamo.

PAMI: ¿cómo evitar las estafas?

La entidad también remarcó que P AMI no realizará llamadas o enviará mensajes para iniciar trámites ni ofrecer subsidios. La obra social tampoco tiene intermediarios y sus cuentas tiene el símbolo de verificación.

"Los afiliados pueden iniciar todos sus trámites, incluyendo el subsidio de medicamentos, ingresando a la web oficial o acercándose a su agencia asignada. PAMI no se contacta para solicitarles iniciar ningún trámite", aclaró anteriormente en sus redes sociales.

La obra social no se comunicará para solicitar datos personales por canales no oficiales.

¿Cómo realizar el reclamo de estafa?

Ante cualquier situación de duda o sospecha, PAMI señala que los jubilados deben finalizar la comunicación de inmediato y bajo ninguna circunstancia se debe compartir información personal, bancaria o sensible.