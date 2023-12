Qué dirá en su discurso, los dos presidentes que estrenarán su despacho y la 'venganza' en el Colón

En cuestión de horas, Javier Milei será oficializado como Presidente de la Nación; culminación de un largo proceso que comenzó cerca de dos años y medio atrás, cuando se lanzó a la política siendo un economista y panelista televisivo que profesaba el anarcocapitalismo de manera exacerbada.

En los últimos días, Milei aminoró la cantidad de reuniones focalizadas en el diseño del gabinete y la asignación de cargos políticos. En cambio, viró su atención a las reuniones bilaterales con los jefes de Estado y dirigentes políticos internacionales que se hicieron presentes en el país para verlo .

La más notoria es, sin lugar a dudas, la del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ambos se vieron este viernes en el Hotel Libertador, en una reunión de la que participaron casi una decena de personas; entre ellos, la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto; y el empresario y mano derecha de la familia Bolsonaro, Fabio Wanjgarten. Ante El Cronista, este último describió que "fue una reunión de amigos íntimos, fantástica y muy descontracturada" .

Estos son elementos que no podrían ser trasladados para describir el vínculo de Javier Milei con el actual presidente brasileño Lula da Silva, quien no vendrá a la asunción por la presencia de su excontrincante, quien meses atrás fomentó la fallida toma al Palacio del Planalto . En su lugar estará el canciller de ese país, Mauro Vieira.

Javier Milei y Jair Bolsonaro. (Captura)

Durante la jornada del sábado, Milei trasladó su sala de operaciones al Palacio San Martín , sede de la Cancillería Argentina, en donde se reunió con el presidente paraguayo Santiago Peña, el armenio Vahagn Khachaturyan y el Rey Felipe de España. Además, tuvo una reunión clave con la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, el embajador Marc Stanley y el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González.

También estuvo con el primer ministro de Hungría Viktor Orbán y el presidente de Vox, Santiago Abascal; dos de los máximos exponentes de la alt-right global.

La previa del acto de asunción de Milei

"¿Qué vamos a hacer si se nos viene un quilombo bárbaro?" , declaró una fuente cercana a Milei a este medio, quien descartó cualquier tipo de festejo este sábado, previo a la asunción presidencial.

El libertario saldrá del Hotel Libertador por última vez cuando a las 10.30 arranque su comitiva rumbo al Congreso de la Nación. Allí llegará media hora después, donde firmará el libro de visitantes ilustres y luego irá rumbo al recinto para jurar junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y recibir los atributos presidenciales de parte de Alberto Fernández .

Milei y Villarruel. (Télam)

A diferencia de cómo han acostumbrado todos los presidentes electos desde la vuelta de la democracia, Milei no hablará ante la Asamblea Legislativa, sino que acudirá a las escalinatas del Congreso. Este sábado, estuvieron poniendo a punto la escena su cineasta de campaña, Santiago Oria y sus asesores de redes Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

El discurso y las medidas económicas

Según trasciende, el Presidente electo hará énfasis en dos cuestiones centrales: la 'pesada herencia' que debe afrontar en su mandato y el pedido de voluntad a la sociedad para tolerar las duras medidas que implementará en sus primeros meses .

Si lo de Milei es el preanuncio, al día siguiente -y antes de que abran los mercados- le tocará a Luis 'Toto' Caputo, flamante ministro de Economía, anoticiar a los agentes económicos sobre el nivel de la devaluación que se hará, la prórroga del Presupuesto 2023 y diversas medidas que apuntan a la desregulación del Estado.

Luis Caputo, el designado ministro de Economía. (NA/Mariano Sánchez)

A pesar de que son muchos los rumores, todavía no se conoce el alcance de las políticas que se implementarán durante estos días . La consultora líder para bancos y aseguradoras de mercado, 1816, resalta este clima: "Resulta inusual que no esté claro si se trata de un plan de estabilización o solamente una primera etapa de un plan cuyo objetivo ulterior sería la dolarización y el cierre del BCRA".

En ese sentido, el futuro presidente del Central, Santiago Bausili, dio ayer la declaración más importante del fin de semana: "No cierra el Banco Central mientras yo esté ahí" . Por lo pronto, el programa de ajuste fiscal será la única ancla inflacionaria y no habrá convergencia a una dolarización temprana.

Si bien el contenido de las medidas no se dio a conocer, desde La Libertad Avanza advierten que estas deberán ser únicamente implementadas por decreto. Hoy en día, no están constituidas las comisiones parlamentarias y los alfiles legislativos de Milei remarcan que no hay una fecha estipulada para llamar a sesiones extraordinarias y aprobar la 'ley ómnibus' con rapidez . Esto podría resolverse en los próximos días. Por lo pronto, el equipo de abogados que asesora a Milei se encuentra revisando la letra fina de las leyes para que no sean rechazadas.

Las bilaterales en la Rosada y la 'balada para un loco'

Luego de hablar ante el público desde el Congreso de la Nación, el binomio presidencial se dirigirá a la Casa Rosada, más específicamente al Salón Blanco, en donde saludarán junto a la canciller Diana Mondino a los jefes de Estado y a las delegaciones extranjeras .

El único compromiso que interrumpirá el saludo formal con dirigentes foráneos y la jura de sus futuros ministros (a las 17.30) serán las reuniones bilaterales que tendrá en el Despacho Presidencial con el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky y el subsecretario de Estado Parlamentario del Reino Unido David Rutley. En particular, este último fue objeto de controversia días atrás, cuando la Cancillería comandada por Santiago Cafiero emitió un comunicado en rechazo a su visita a las Islas Malvinas.

Javier Milei y Fátima Flórez durante el intervalo de la obra Madame Butterfly el mes pasado.

La agenda de mañana tendrá como último tramo una ceremonia interreligiosa a celebrarse en la Catedral Metropolitana y una función especial con motivo de la Asunción Presidencial en el Teatro Colón, en donde se hará la obra Madame Butterfly, la misma en la ocasión que Milei asistió junto a su pareja Fátima Flórez días antes del balotaje.

Sin embargo, antes de la ópera, Milei pidió específicamente que la apertura musical del evento sea el tango compuesto por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, Balada para un loco, en burla al apodo que le han puesto sus detractores. La venganza es un plato que se sirve frío.