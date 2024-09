Argentina perdería u$s 50.000 millones en 2024: cuáles son las razones

Argentina perdió más de u$s 60 mil millones de exportaciones en 2023 y se encamina a perder u$s 50 mil millones este año. Esto es porque la evolución de las ventas al exterior se ubica muy por detrás de la de los países de la región en los últimos 20 años.

Así se desprende de un informe elaborado por el especialista en comercio exterior, director de DNI Consultores y presidente del capítulo argentino de la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés) Marcelo Elizondo. Según el informe del experto, en lo que va del siglo las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe crecieron 306%, mientras que las de Argentina lo hicieron en un 153%.

En el detalle por país elaborado por Elizondo se refleja que las exportaciones argentinas pasaron de ser poco más de u$s 26 mil millones en el 2000 a más de u$s 66 mil millones en 2023. Según su estimación, Argentina perdió en 2023 casi el equivalente de lo vendido si su evolución hubiera sido similar a la de los países de la región en promedio.

Si bien cabe aclarar que en 2023 las ventas externas del país se vieron fuertemente golpeadas por la sequía que, según estimación del Gobierno, representaron pérdidas para las exportaciones por u$s 20 mil millones, para el especialista y en base a esta tendencia, en 2024 Argentina perderá u$s 50 mil millones en exportaciones.

A modo de comparación, el caso de Brasil es ilustrativo ya que se trata del principal socio comercial de Argentina. El gigante regional pasó de exportar u$s 55 mil millones en los 2000 a u$s 350 mil millones el año pasado. Esto significó una suba del 535%.

Uruguay, salvando las distancias de escala, también multiplicó sus exportaciones de manera exponencial: pasó de u$s 2 mil millones a u$s 16 mil millones en 2023, un aumento del 495%.

El mercado común centroamericano exportó u$s 17 mil millones a principios de siglo y pasó a vender u$s 60 mil millones (253%), mientras que América Latina en su conjunto salto de u$s 389 mil millones por año a u$s 1,5 billones en 2023.

Los casos más destacados en términos de aumento de las exportaciones en los últimos más de 20 años son Paraguay (1.686%), Perú (744%) y Bolivia (670%). En el caso de este último sus reservas de gas jugaron un rol fundamental tanto para ese país como para el resultado argentino, que tuvo una fuerte dependencia del hidrocarburo.

El mal desempeño argentino solo es superado por el caso de Venezuela, donde decrecieron las exportaciones en lo que va del siglo: en el 2000 vendió u$s 30 mil millones, mientras que en 2023 alcanzó los u$s 14.992 millones (-51,5%).

"Es curioso que (siendo la nuestra una economía con constante estrechez cambiaria) no haya existido ya entre nosotros una mayor capacidad política para mejorar las condiciones de acceso comercial exterior: un entorno macroeconómico adecuado, un marco institucional seguro, un contexto regulativo más liberal, un régimen tributario alentador, un soporte en infraestructura sólido, acciones de formación de recursos humanos apropiadas, un sistema de burocracia pública eficiente y una política de apertura de mercados e inserción exterior en frontera propia y fronteras afuera", analizó el especialista, quien agregó que es condición necesaria tener empresas competitivas, internacionalizadas, que participen en la "revolución tecnológico productiva".

Sobre este último aspecto, cabe destacar que las exportaciones argentinas en los primeros siete meses de 2024 acumulan u$s 45.397 millones, un 14,8% más que en el mismo período del año anterior, según el Indec.

En el primer semestre, la soja fue el principal complejo exportador y representó el 25,6% de las ventas con u$s 9.760 millones. Le siguió el complejo petrolero-químico que tuvo una suba equivalente (25% en ambos casos) pero alcanzó a representar el 13,4% del total exportado.