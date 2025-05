El consejo de De Pablo a Milei por el dólar: "Si a este precio..."

En el marco de las últimas medidas que impulsa el Gobierno, el economista Juan Carlos de Pablo analizó la actualidad del país, incluyendo el impacto del levantamiento del cepo al dólar, la implementación de un nuevo esquema de flotación y el anuncio del "Plan Colchón" para remonetizar la economía.

Al respecto, el doctor honoris causa en la UCEMA comparó la actualidad de Argentina con lo que ocurrió en gran parte del 2023, cuando los turistas aprovechaban el valor del tipo de cambio y la baja apreciación del peso .

"¿Vos te acordás que en diciembre de 2023 estábamos llenos de uruguayos? Ahora no hay más uruguayos. Esta es la manifestación al revés de lo que es la apreciación cambiaria. Tampoco era gratis que vos tengas un país regalado", señaló en una entrevista radial para el programa "La Cocina de Noticias".

Dólares del colchón: la mirada de Juan Carlos de Pablo

El Gobierno dio a conocer el jueves pasado los detalles de la normativa para que los argentinos utilicen los dólares que se encuentran "debajo del colchón". Estas medidas, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, ayudarán a remonetizar la economía.

De esta manera, el Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central (BCRA) anunciaron una serie de desregulaciones para poner en marcha el uso de ahorros .

Desde su perspectiva, De Pablo señaló que "esto del colchón es geografía" y que los argentinos, dentro del colchón, pueden tener "dólares blancos o negros desde el punto de vista impositivo".

Con el "Plan Colchón", el Gobierno busca remonetizar la economía, ya sea en dólares o pesos

En ese sentido, remarcó: "Parecería que si declaraste los pesos y pagás los impuestos, pero tenés dólares que compraste en una cueva, podés gastarlos y yo miro para otro lado".

Si bien desde la administración de Javier Milei hicieron alusión a volcar "los dólares del colchón" en la economía y ponerlos en circulación, el economista mencionó que "la cuestión no es pasarlo de un bolsillo a otro, sino que la clave está en el gasto".

Cepo: por qué el Tesoro tiene comprar dólares sí o sí, según De Pablo

Tras la flexibilización de los controles de cambios , el Gobierno anunció la implementación de un esquema de flotación entre bandas, sistema en el cual el dólar fluctuará entre los $ 1.000 y $ 1.400 , sin intervención por parte del Banco Central (BCRA).

Esto significa que si el tipo de cambio llega al nivel de la banda inferior ($ 1.000), la entidad que preside Santiago Bausili podrá comprar dólares para sostenerlo y acumular reservas. Aunque, si alcanza el nivel de la banda superior ($ 1.400), deberá vender divisas para frenar la suba.

No obstante, desde la oficialización de las medidas, el BCRA no compró dólares, dado que el tipo de cambio oficial no llegó al piso, pero tampoco tuvo la obligación de desprenderse de sus divisas.

A pesar de la meta de acumulación de reservas que acordó el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), está claro que el Central no puede comprar dólares dentro de la banda, aunque De Pablo resaltó que la clave está en que sí lo puede hacer el Tesoro Nacional.