ALERTA COVID en Buenos Aires: Fernán Quirós pronosticó una nueva ola de casos por dos motivos, ¿cómo será?

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aclaró hoy que la pandemia de COVID no terminó y sostuvo que mutó a un proceso marcado por una sola ola, a diferencia de las tres etapas típicas en las que inicialmente se detectaban los casos, tras lo cual se daban las internaciones y en una tercera instancia, los fallecimientos.

Sucede en el marco de la predominante variante Ómicron y de un reciente aumento de casos y muertes.

LA NUEVA OLA y LOS MOTIVOS

"Probablemente este sea el inicio de una nueva ola de casos leves por dos motivos: el grado de vacunación y la inmunidad híbrida, es decir, el haber estado vacunado y haber transitado la enfermedad", describió el funcionario, al tiempo que aseguró que para el último trimestre de 2022, la pandemia COVID dejará de considerarse como tal y pasará a ser una mera circulación de un virus.

"En este año vamos a salir de esta zona de transición a una circulación de virus más", afirmó Quirós, en diálogos radiales

Con el frío crecen los casos de COVID.

VACUNAS

Asimismo, el funcionario que responde a Horacio Rodríguez Larreta insistió con la aplicación de las vacunas para combatir el virus y explicó que las primeras dosis aplicadas fueron perdiendo efectividad.

"La primera generación de vacunas ha perdido la efectividad y evita muy poco el contagio, por eso necesitamos una nueva generación de vacunas y que la gente se vacune. Estas vacunas que tenemos ahora son muy importantes para evitar la enfermedad grave, pero no sirve tanto para evitar los contagios", describió.

Tras el surgimiento de nuevos casos de hepatitis en el mundo, Quirós contó que se trata de una enfermedad que no tiene una causa clara ni justificable.



"En la Argentina tenemos 8 casos en estudio, dos graves. Todavía no sabemos la causa. Se vinculan con un adenovirus, pero no parece ser la única causa", reveló el ministro de Salud porteño.

El mensaje enviado por el especialista para evitar la enfermedad es mantener el calendario de vacunación al día y prestar atención a los síntomas que, en los niños, se manifiestan a través de fatiga, nauseas y orina oscurecida.

LENGUAJE INCLUSIVO

En tanto y luego que el ministerio de Salud de la Nación conducido por Carla Vizzotti introdujo una polémica con la adopción del lenguaje inclusivo en sus comunicaciones institucionales, Quirós dejó en claro que no considera que sea el camino necesario hacia la inclusión.

"A mí no me parece que sea la vía de incluir la diversidad. Creo que pasa por otro lado. No me parece que sea la forma de hacerlo. Debemos ser inclusivos, aunque algunas personas quieren manifestarlo a través de la gramática", aclaró el funcionario porteño.

Además, reafirmó su lugar en el ministerio y evitó dar definiciones sobre una posible candidatura, mientras que para Quirós, la salida a los problemas de la Argentina está en la construcción de una malla social en la que se hallen denominadores comunes a largo plazo.

"Mientras esto no suceda, vamos a ser sectores de la sociedad que no logran aprender de una mirada diferente. Casi siempre estamos en el mismo lugar. El gran tema es comprender que no hay una sola verdad, sino una construcción con una mayoría", anticipó.

Finalmente, dijo: "No miedo al hartazgo, es casi una de las etapas del duelo que la sociedad está haciendo porque no aguanta más seguir apilando problemas de los que históricamente arrastra".