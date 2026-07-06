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Scania realizó una nueva edición del programa “Técnic@s del Futuro”, en la que estudiantes de escuelas técnicas, de distintas regiones del país, participaron de una jornada de formación práctica, con un condimento diferente a las ediciones anteriores. Esta vez, uno de los escenarios para las capacitaciones fue la Refinería La Plata de YPF, uno de los complejos industriales más relevantes de la Argentina y de América Latina.

La actividad marcó un hito dentro del programa, ya que por primera vez los alumnos accedieron a una visita única, incorporando una experiencia directa en campo que les permitió comprender el funcionamiento real de la industria energética y su articulación con el transporte de pesados.

Durante la jornada, los estudiantes participaron de instancias teóricas, enfocadas en productos y soluciones energéticas, como INFINIA Diesel, YPF Gas y Azul 32, insumos fundamentales para el desempeño de vehículos de transporte de última generación, como lo es el caso de Scania.

Asimismo, la agenda incluyó demostraciones con el laboratorio móvil de YPF, donde se realizaron análisis de combustibles en tiempo real, poniendo en valor los estándares de calidad que la compañía aplica en toda su red de operación a nivel nacional.

Como parte central de la experiencia, los participantes realizaron un recorrido integral por la refinería, distinguida como Refinería del Año de América Latina 2025 (LARTC), donde pudieron dimensionar la escala y complejidad de los procesos industriales asociados a la producción de energía, integrar conocimientos teóricos con experiencias prácticas, y abordar ejes centrales para el sector como la eficiencia energética, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, pilares estratégicos compartidos por ambas compañías. “La posibilidad de que los estudiantes conozcan de cerca una operación industrial de la magnitud de la Refinería La Plata de YPF representa un diferencial enorme para su formación. Este tipo de experiencias les permite conectar los conocimientos adquiridos en el aula con la realidad de la industria y comprender el valor del trabajo colaborativo entre compañías. Agradecemos a YPF por abrirnos sus puertas y sumarse a esta iniciativa que busca inspirar y preparar a los Técnic@s del futuro”, destacó Mariana Gutiérrez, Directora de People & Culture de Scania Argentina.

PATRICIO PIDAL

En este sentido, la propuesta buscó acercar a los estudiantes a entornos reales de trabajo y exponerlos a la diversidad de perfiles profesionales que demanda la industria, desde operaciones industriales y mantenimiento técnico hasta análisis de calidad y desarrollo tecnológico.

Una alianza estratégica para el desarrollo del talento

La iniciativa se enmarca en la alianza de largo plazo entre YPF y Scania, con más de 30 años trabajando juntos en distintas iniciativas con el fin de generar soluciones innovadoras para el transporte de pesados.

Desarrollado por Scania, el Programa cuenta con casi dos décadas de trayectoria y tiene como objetivo fortalecer la formación técnica y facilitar la inserción laboral de jóvenes en la industria. A la fecha, más de 350 estudiantes formaron parte de esta iniciativa, y aproximadamente el 40% accedió a oportunidades de empleo dentro de la red de la compañía.