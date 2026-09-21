El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) incorporó cambios en su estructura financiera y de servicios en los últimos años. Entre ellos, mejoró sus calificaciones de riesgo, realizó su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) y amplió su participación en el mercado de capitales. Actualmente, el sector privado representa más del 70% del capital del banco. En paralelo, desarrolló nuevas unidades de negocios vinculadas con inversiones, mercado de capitales y administración de fondos, que integran el Grupo NBCH.

El proceso de transformación tecnológica de NBCH incluye la nacionalización de un core bancario internacional, el desarrollo de plataformas digitales propias y la implementación de Unicobros, la primera fintech de Nuevo Banco del Chaco orientada a comercios, que permite centralizar y simplificar el procesamiento de pagos.

El NBCH también brinda educación financiera para estudiantes secundarios, ofrece productos específicos para jóvenes y trabaja en iniciativas de accesibilidad para personas con discapacidad. A esto se suma la instalación de cajeros adaptados para el uso en lenguas originarias, programas de prevención de estafas para adultos mayores y capacitaciones en ciberseguridad.