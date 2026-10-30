El Cyber Monday Argentina 2026 se acerca y, con él, una de las oportunidades más esperadas del año para comprar zapatillas, ropa deportiva y accesorios online. Sin embargo, en Sporting las promociones ya comenzaron.

La tienda de artículos deportivos lanzó “Ofertas Calientes”, su evento Pre Cyber, con una selección de productos que comenzaron a liquidarse antes de las fechas oficiales. Una propuesta para quienes buscan anticipar sus compras, descubrir precios especiales y renovar su equipamiento deportivo sin esperar al inicio del Cyber Monday.

Este anticipo prepara el terreno para el gran evento comercial del 2 al 4 de noviembre, cuando Sporting presentará descuentos de hasta 50% OFF y beneficios especiales a través de su tienda online, www.sporting.com.ar.

SPORTING

Ofertas Calientes: Sporting anticipa los descuentos del Cyber Monday 2026

Para quienes buscan ofertas en zapatillas e indumentaria deportiva antes del Cyber Monday, Sporting ya puso en marcha “Ofertas Calientes”, una campaña de descuentos anticipados en productos seleccionados.

Esta propuesta permite acceder a oportunidades de compra antes de los tres días oficiales del evento y descubrir artículos deportivos que ya comenzaron a liquidarse.

De esta manera, Sporting amplía las posibilidades de encontrar ofertas online, tanto para quienes prefieren comprar con anticipación como para quienes esperan los beneficios especiales del Cyber Monday.

Zapatillas adidas, Nike, Puma y Topper: las marcas que serán protagonistas del Cyber Monday

El Cyber Monday de Sporting reunirá oportunidades en diferentes categorías y productos de marcas reconocidas como adidas, Nike, Puma y Topper, entre otras.

Quienes buscan zapatillas adidas o Nike para running, calzado Puma para entrenar o zapatillas Topper para el uso diario podrán explorar distintas alternativas dentro de la selección de productos participantes.

Entre las principales disciplinas y categorías se destacan:

Running: zapatillas para correr, indumentaria y accesorios para acompañar cada entrenamiento.

Training: zapatillas de entrenamiento y ropa deportiva para actividades de gimnasio y fitness.

Moda deportiva: zapatillas urbanas e indumentaria para combinar comodidad, tendencia y estilo en el día a día.

Otras disciplinas deportivas: alternativas para diferentes actividades y necesidades.

Esta variedad convierte al Cyber Monday en una oportunidad para encontrar zapatillas deportivas de primeras marcas, ropa para entrenar y accesorios en una misma tienda online, con descuentos en artículos seleccionados.

Cyber Monday Sporting 2026: hasta 50% OFF y beneficios especiales para comprar online

Durante el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2026, Sporting ofrecerá una propuesta de promociones para aprovechar las compras online.

Entre los principales beneficios anunciados se encuentran:

Hasta 50% OFF en una selección de productos.

Cupones de descuento para acceder a oportunidades adicionales.

Financiaciones especiales con reintegros , según las promociones vigentes.

Días seleccionados con envío gratis en compras desde $59.999.

Los descuentos y beneficios podrán variar según el día, las marcas, los productos seleccionados y las condiciones de cada promoción.

Para aprovechar las ofertas del Cyber Monday, se recomienda consultar las oportunidades disponibles durante cada jornada y verificar las condiciones de financiación, cupones y envío antes de finalizar la compra.

SPORTING

¿Dónde encontrar las ofertas del Cyber Monday 2026 en Sporting?

Las promociones del Cyber Monday Sporting 2026 estarán disponibles del 2 al 4 de noviembre en su tienda online oficial: www.sporting.com.ar.

Allí, los consumidores podrán explorar las categorías de zapatillas, indumentaria deportiva y accesorios de marcas como adidas, Nike, Puma, Topper y muchas más, conocer los descuentos disponibles y consultar los beneficios especiales de cada jornada.

Pero quienes no quieran esperar hasta noviembre ya pueden comenzar a descubrir oportunidades con “Ofertas Calientes”, el evento Pre Cyber de Sporting.

Con descuentos anticipados y tres días de promociones por delante, la marca invita a encontrar nuevas oportunidades para entrenar, correr, vestirse y disfrutar del deporte.

Porque en Sporting, las mejores oportunidades pueden empezar antes del Cyber Monday

Promociones sujetas a vigencia, disponibilidad de stock y términos y condiciones de cada beneficio. Los descuentos aplican a productos seleccionados. Consultar condiciones en www.sporting.com.ar.