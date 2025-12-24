El Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA fue protagonista de una jornada histórica del automovilismo argentino este domingo 21 de diciembre, cuando el TC2000 disputó la final de la última fecha del Campeonato Argentino YPF INFINIA, en el regreso al autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. Una temporada vibrante que tuvo como gran cierre la consagración de Matías Rossi, quien alcanzó su sexto título en la categoría, el primero al mando de la Toyota Corolla Cross SUV del equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

Desde la pole position, Emiliano Stang largó como principal candidato, mientras que Rossi, partía desde la tercera colocación. En una carrera intensa, cambiante y marcada por múltiples ingresos del auto de seguridad y exigencias extremas sobre los neumáticos, la competencia mantuvo la emoción hasta el final.

Un despiste de Stang tras un inconveniente en el neumático trasero y una serie de relanzamientos reconfiguraron el desarrollo de la final. Gabriel Ponce de León tomó el liderazgo y logró su segunda victoria de la temporada, en su tierra natal. Franco Vivian, del YPF Elaion Auro Pro Racing se quedó con el 2do lugar, mientras que Rossi, con una actuación estratégica y consistente, finalizó en el tercer puesto, resultado suficiente para sellar el campeonato.

El Campeonato Argentino YPF INFINIA 2025 volvió a demostrar el nivel de competitividad, innovación y tecnología que distinguen a la categoría, impulsada por YPF a través de su combustible de máxima performance. El acompañamiento de YPF INFINIA TURBO CLEAN, y su triple fórmula que otorga más limpieza, autonomía y potencia, fue clave tanto en el desarrollo del TC2000 como en el desempeño de los equipos, reafirmando su compromiso con el automovilismo nacional y la evolución constante de la competencia.

YPF y Toyota: una alianza estratégica que potencia resultados

La consagración de Matías Rossi es también el reflejo del trabajo conjunto entre YPF y Toyota, una alianza estratégica basada en la innovación, la tecnología y la excelencia, que se extiende a múltiples proyectos en la Argentina. En el automovilismo, y particularmente en el TC2000, este vínculo se traduce en desarrollos técnicos de alto nivel, equipos competitivos y resultados concretos.

El éxito obtenido en la temporada 2025 confirma que el compromiso compartido entre YPF y Toyota en cada desafío que encaran juntos —dentro y fuera de las pistas— continúa dando frutos. Una sociedad que apuesta al rendimiento, la sustentabilidad y el futuro, y que encuentra en el automovilismo un espacio clave para seguir demostrando su liderazgo.