En esta noticia Cómo funciona paso a paso:

Comprar un pasaje en fechas de alta demanda como el Cyber Monday exige rapidez. Sin embargo, asumir el costo total de un vuelo en un solo pago suele comprometer la economía personal o agotar el límite de la tarjeta de crédito. Para resolver este problema, la planificación financiera aplicada a los viajes ofrece alternativas más inteligentes.

El programa de millas Smiles cuenta con Viaje Fácil, una herramienta diseñada para “congelar” la tarifa de un pasaje promocional abonando en el momento únicamente las tasas, los impuestos y un cargo de servicio de $12.000. El valor del pasaje paga hasta 60 días antes de volar. Se puede elegir un pasaje 100% con millas o combinando millas y pesos.

Esta modalidad permite asegurar un pasaje de avión sin el estrés del desembolso inmediato, priorizando la flexibilidad en la organización para gestionar el gasto. Por ejemplo: cualquier persona que esté registrada gratis en Smiles puede hacer un Viaje Fácil, reservar un pasaje hasta 11 meses antes de volar, congelar el precio en millas o millas más pesos y pagarlo hasta 60 días antes de volar.

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Cómo funciona paso a paso:

Para aprovechar al máximo el Cyber Monday, cualquier persona puede segurarse una promoción de vuelo en Smiles :

Registrarse gratis en Smiles: El primer paso es registrarse gratis en Smiles. Al hacerlo, se reciben 600 millas de bienvenida y un voucher con 70% de descuento para comprar millas. También se puede sumar millas volando con GOL o con las líneas áereas asociadas, con alianza con bancos transformando los puntos por millas, invitando amigos a registrarse, o al planificando viajes y reservando hoteles, autos y experiencias a través de Smiles. Acceso promociones exclusivas: Si se quiere portenciar los beneficios del programa, se puede suscribir a Club Smiles. Durante esta acción se permite probar el primer mes por solo $3 pesos. Esta suscripción permite inmediatamente acceder a tarifas de pasajes diferenciales. Reservar un pasaje y pagarlo después: Al buscar el destino, el viajero debe seleccionar los vuelos identificados con el logo o el filtro de “Viaje Fácil”. Va a tener dos opciones, una 100% millas y otras combinando millas más pesos. Para confirmar la reserva, solo abona las tasas, los impuestos y un cargo de servicio de $12.000 por pasajero. Con esto, el precio de la oferta queda garantizado. Tiempo para pagar: El gran diferencial de este sistema es que el usuario tiene hasta 60 días antes de la fecha del vuelo para confirmar el pasaje. Para hacerlo, Smiles ofrece sus planes de millas mensuales Club Smiles, en donde el cliente recibe millas todos los meses válidas por 10 años. Esto permite “cuotificar” el impacto económico, dándole al viajero meses para juntar las millas o el dinero necesario. Cancelación flexible: El programa contempla la imprevisibilidad. Si los planes cambian y el usuario decide no concretar la reserva de Viaje Fácil, el riesgo es mínimo: solo se pierde el costo del servicio inicial ($12.000) y las tasas e impuestos les son reembolsadas. Funcionando en la práctica como un seguro de oportunidad.

Planificar las próximas vacaciones ya no requiere vaciar la cuenta bancaria en 48 horas. Este Cyber Monday, la clave no está solo en encontrar la tarifa más baja, sino en utilizar las herramientas que permiten asegurarla hoy y pagarla de manera escalonada, predecible e organizada.

Registrarse en Smiles es gratis y al hacerlo se reciben 600 millas de bienvenida y un voucher con 70% de descuento para comprar millas. Para hacerlo ingresar en Smiles.com.ar