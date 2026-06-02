Villa La Angostura, mayo de 2026.– Con la nieve empezando a asomar en la montaña y el invierno cada vez más cerca, Cerro Bayo anuncia la preventa de pases para la temporada 2026 con una propuesta renovada que combina nuevas experiencias, infraestructura y servicios pensados para elevar cada momento en la montaña.

Ubicado sobre el Lago Nahuel Huapi, el centro de ski boutique de la Patagonia continúa evolucionando con una visión clara: consolidarse como uno de los destinos de nieve más exclusivos de la región. En este camino, durante el último año Cerro Bayo viene llevando adelante un plan de inversiones que ya supera los 3000 millones de pesos, orientado a seguir elevando la experiencia de sus visitantes y que incluye la incorporación de nuevas tecnologías, ampliando la superficie esquiable y mejorando cada instancia del recorrido en el cerro.

Entre las principales novedades de esta temporada se destaca la incorporación de una nueva aerosilla cuádruple que reemplaza la telesilla doble del Bosque, mejorando la capacidad de transporte y reduciendo los tiempos de espera en sectores clave. A esto se suma la ampliación del sistema de nieve artificial con nuevos cañones que llegan hasta la base, la mejora y nivelación de pistas y la incorporación de una máquina pisapistas de última generación, la Pistamulli 600, que permite garantizar condiciones óptimas durante toda la temporada. También se suma una nueva magic carpet exclusiva para los niños que toman clases en la escuela, pensada para acompañar sus primeras experiencias en la nieve.

“Desde Cerro Bayo apostamos fuerte a la experiencia familiar. Incorporamos una magic carpet exclusiva para los chicos de la escuela infantil, con una pista especial pensada para sus primeros pasos en la nieve, en un entorno seguro y contenido. Además, contamos con el rental ubicado en cota 1500, justo al lado de las pistas, para que las familias no tengan que preocuparse por bajar y subir con los equipos. Cada detalle está pensado para que todos, desde los más chicos hasta los adultos, disfruten al máximo.” resaltó Pablo Torres García, CEO de Cerro Bayo.

Más allá del esquí, el cerro amplía su propuesta con actividades como caminatas con raquetas, paseos en trineo y tubing, que permiten disfrutar de la nieve desde distintas perspectivas. La experiencia se completa con una oferta gastronómica que refleja la identidad patagónica, con platos regionales y una cuidada selección de vinos de alta gama. Espacios como Snow House y Oso Café en la base, Tronador, Milquinientos y Oso Point en cota 1500, y El Capricho en la cumbre invitan a hacer una pausa y disfrutar del paisaje en ambientes cálidos y con vistas privilegiadas. Además, se suman nuevas áreas de descanso calefaccionadas en la base, pensadas para aportar confort y bienestar durante toda la jornada.

El compromiso con la excelencia también se refleja en su gestión sustentable: Cerro Bayo es el primer centro de ski de América Latina en obtener la certificación IRAM ISO 14001 en sistemas de gestión ambiental, reafirmando su trabajo en el cuidado del entorno natural.

Beneficios de preventa

De cara a la nueva temporada, Cerro Bayo suma una serie de beneficios exclusivos durante la preventa: el Ski Pack en hasta 12 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito Visa Signature de Banco Galicia. Durante la temporada, además, se incorporarán beneficios en refugios con un 25% de ahorro, 10% de ahorro y hasta 12 cuotas en el rental de equipos de alta gama, y 15% de ahorro y hasta 12 cuotas en la compra del Exclusive Pass, abonando con tarjeta de crédito Visa Signature de Banco Galicia.

Agenda de eventos

El 6 de junio es la apertura para peatones, mientras que la temporada 2026 contará con una agenda que combina deporte, entretenimiento y gastronomía, con propuestas pensadas para distintos públicos. Entre los principales eventos se destacan el Freeride WTQ (del 5 al 11 de agosto), el campeonato argentino FASA U12 (11 al 13 de agosto) y FASA U14 (27 al 29 de agosto), y el Freestyle Sessions (5 y 6 de septiembre).

A estos encuentros se suman clásicos del cerro como la tradicional bajada de antorchas, After Ski, Rugby Xtreme (15 de agosto) y una nueva edición de “Sabores que Unen”, el reconocido evento gastronómico liderado por Gonzalo Aramburu y producido por KullHaus, que del 11 al 14 de agosto reúne a chefs y propuestas de primer nivel en un entorno único.

Con una propuesta que combina naturaleza, infraestructura y servicios diseñados al detalle —desde experiencias exclusivas en pista hasta espacios pensados para cada miembro de la familia— Cerro Bayo se consolida como uno de los destinos de nieve más atractivos de la Argentina, donde vivir la montaña se transforma en una experiencia premium única y en plena conexión con el entorno.