Retenciones: apuestan a sumar dólares sin devaluar y a recaudar por lo menos u$s 1500 millones

La decisión de reducir de manera temporal las retenciones que se le aplican a los principales cultivos respondió a varias razones. La principal no fue darle una respuesta al campo , sino activar una herramienta que facilite el ingreso de dólares del Banco Central .

El Gobierno dejó trascender que analizaba esta medida desde hace dos meses. No es un comentario que lo favorezca. No es tan compleja la cuenta que hay que hacer para disparar esta decisión. En todo caso, revela que se esperó y se especuló con el momento adecuado para instrumentarla más allá de las necesidades de los productores, que vienen perdiendo rentabilidad desde mediados del año pasado.

Banco Central de la República Argentina

A los exportadores no solo les pega el descenso de los precios internacionales (que hoy están en el mínimo de los últimos cuatro años) sino el sendero descendente del blend al que se liquidan las exportaciones (la mezcla de dólar oficial con 20% de CCL), que empezó a diluirse mes a mes hasta perder sentido.

En consecuencia, el factor que activó la baja de las retenciones fue la negociación con el FMI . El propósito de reducir de 33% a 26% la alícuota que paga la soja, y de 12% a 9,5% la que pagan el maíz y el trigo, entre otros cultivos es acelerar la liquidación del stock de oleaginosas.

El decreto que se publicará en estas horas en el Boletín Oficial , determinará que para poder aplicar el beneficio del derecho reducido, habrá que liquidar las divisas 15 días después de sellada la operación de compra y la declaración de exportación. El embarque quedará liberado al momento en el que el bróker disponga. Al equipo económico no le importa cuando salga la soja, sino cuándo entrarán los dólares.

¿Es que el acuerdo con el FMI no incluye fondos frescos? Si. Y de acuerdo a lo anticipado por las autoridades argentinas, esos recursos se destinarán a recomprar deuda del Tesoro en poder el BCRA, con la intención de reforzar reservas y limpiar su balance. Pero no hay que perder de vista que la acumulación de divisas es la única meta del 2024 que no se cumplió.

En consecuencia, el equipo económico tiene que poner sobre la mesa una estrategia que favorezca la entrada de dólares sin recurrir a un ajuste del tipo de cambio oficial (alternativa que el Gobierno rechaza cada vez que tiene oportunidad).