Milei presidente: esperanza sin plata

"Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón", la frase del tema que compuso Coti y popularizó Diego Torres, invita a preguntarnos ¿cuánto durará la esperanza sin plata?, he ahí la verdad de la milanesa.



¿Cuánto durará la moda de remeras con la frase NO HAY PLATA? El discurso inaugural de The Lion King de espaldas al Congreso aludió a lo que comunicó a lo largo de su campaña y llevó a alzarse con casi 56% de los votos.

La Argentina está fundida, hay que reducir gastos a través de la no renovación de contratos a empleados públicos, eliminación temporal de la obra pública, baja de planes sociales, así como eliminar subsidios a los servicios públicos, quitarle la pata encima a las prepagas, a los supermercados, a las petroleras, parece haber un cierto consenso.

Habló de que en los próximos meses habrá inflación más alta que la actual, tarifas públicas que se incrementarán exponencialmente, del salto que pegarán los precios de prepagas, combustibles y alimentos, pero fue aplaudido por quienes se congregaron en la Plaza del Congreso.

Pero, ¡ojo!. En la patriada propuesta por el flamante Presidente TODOS tenemos que hacernos cargo. Javier Milei cumplir a rajatabla con lo que anunció, y los ciudadanos acompañarlo ajustándonos el cinturón.

No empecemos que el recorte solo se hace en el Estado, que soy privado, pago mis impuestos y no puedo viajar como antes. Que antes aumentaban las cosas pero me alcanzaba y ahora siquiera eso.



El voto, y la convalidación con ovaciones a las palabras del Presidente no son joda.

¿Estamos dispuestos a ponernos los pantalones largos y a tener Esperanza?

Porque ya sabemos: PLATA, NO HAY.