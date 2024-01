ARGENTORES, ¿torcidos al autor?

La Sociedad General de Autores de la Argentina, fundada hace 114 años, es una asociación civil de carácter mutual y profesional integrada por autores. Esta NO recauda fondos del Estado, sino que cobra sus derechos de autor a empresas PRIVADAS.



Agrupa a autores del cine, el teatro, la radio, la televisión y de plataformas, siempre, desde hace más de un siglo, de forma transparente, intachable y consecutiva.

Que las sociedades de gestión colectiva no puedan intervenir más en el cobro de regalías, retrocede e invisibiliza el duro trabajo que los autores construyeron y construyen hace años en beneficio de su trabajo. Sí, trabajo, no subsidios otorgados del Estado.

"Estamos integrados a una confederación donde respondemos ante 192 países. No somos un grupo de aventureros, de piratas que monopolizamos. Somos una sociedad seria que tiene 114 años" (Sergio Vaiman).

¿Por qué el Estado está interesado en intervenir en cuestiones privadas de los autores? ¿Eso es, acaso, achicar el Estado? La libertad termina donde comienza el derecho del otro.

La frase no hay plata, en este caso, no existe. ARGENTORES se vale por sí mismo, con el duro trabajo de sus socios y debe continuar así, pues no hay pérdidas, ni vueltos que se reparten. Al contrario, la Sociedad en cuestión alienta y ayuda a sus aportantes en todos los ámbitos, profesional y privado, haciendo grandes contribuciones como subsidios (que no salen del Estado, y debe seguir siendo así) para que, quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. no caigan justamente en el Estado. Pagos de geriátricos, pensiones, ayuda escolar a los hijos menores de colegas que fallecieron para que puedan terminar sus estudios, entre otras acciones. También brindando trabajo a autores que se encuentran en situaciones de desventaja, promoviendo el constante aprendizaje y acceso al ámbito laboral. Un Estado sin dinero, ¿se quiere hacer cargo de esto?, ¿para qué si no tienen plata?

La transparencia de ARGENTORES es incuestionable y la sociedad lo debe saber.

Apreciar los logros de la cultura, su industria, el arte que se gestiona con esfuerzo y pasión, no puede bajo ningún concepto estar en duda.

Los autores exigimos la libertad de seguir trabajando con los derechos adquiridos, sin la intervención del Estado.

Una entidad que pone a sus autores en primer lugar con acuerdos internacionales, países del primer mundo, donde la reciprocidad engrandece a unos 5.000.000 de artistas de los diferentes rubros que se nuclean, no es cosa menor, debe ser un orgullo. Un orgullo nacional.

Romper lo que está bien, no es justicia, no es leal, no es libertad. Los acuerdos privados, no deberían ser intervenidos. No es ético poner en tela de juicio, hacer retroceder lo que sí funciona.

Los autores seguiremos escribiendo en paz, con amor a la palabra, a cada letra que generamos, mas instamos a que la Sociedad General de Autores de la Argentina siga representándonos, así lo deseamos todos los autores desde hace 114 años.