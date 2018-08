Reforma tributaria: qué dice el borrador de la reglamentación pendiente

Después de pasados casi nueve meses, se encuentra por salir parte de la reglamentación que quedaba pendiente de la última reforma tributaria. Las normas surgen de borradores de decretos que pronto publicará el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial; y tienen que ver con las operaciones de ventas de inmuebles, realizadas por personas físicas, que a partir de este año quedan alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias; también se incluye el nuevo tratamiento que tendrán las indemnizaciones a favor del personal jerárquico (público y privado) y el incremento en el importe de la deducción especial que tendrán los llamados por la ley “nuevos profesionales”. Asimismo, está dando vueltas un borrador de proyecto de ley que enviaría el Poder Ejecutivo al Congreso cambiando el índice mayorista por el de consumidor a los efectos de aplicar el ajuste por inflación impositivo, tema que también se encuentra previsto en la ley del Impuesto a las Ganancias. El objetivo que tiene esta última modificación es únicamente impedir que se reconozca la inflación en el pago del tributo.

Operaciones inmobiliarias: A partir de la reforma convivirá el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) con el Impuesto a las Ganancias; de esta forma, en esas operaciones se aplicará uno u otro tributo. Los resultados obtenidos por la transferencia que realicen las personas, en primera instancia, quedan gravados al 15% en el Impuesto a las Ganancias. El nuevo gravamen rige para las ventas de los inmuebles que se realicen, en la medida que se hayan adquirido a partir del año 2018. Si el bien se recibió por herencia estará alcanzado por Ganancias sólo cuando el donante que lo cede lo adquirió también a partir de este año. Para tener que pagar el Impuesto a las Ganancias la condición es que el titular posea más de un inmueble y transfiera uno de ellos. En cambio, cuando se vende el único inmueble, o los adquiridos antes del 2018, seguirá rigiendo el ITI (Impuesto a la Transferencia de Inmuebles), en donde el escribano le debe retener al vendedor el 1,5% sobre el valor de la escritura en la medida que no reemplace ese bien dentro del plazo de un año de realizada la venta. A través de la Resolución General 4190, la AFIP aclaró que para las operaciones alcanzadas por Ganancias el escribano no tendrá que aplicar la retención que ordenaba una norma anterior. Por ejemplo, si una persona recibe como herencia un inmueble que fue adquirido por el donante antes del 2018, y luego el heredero lo vende debería pagar el 1,5% de ITI y no el Impuesto a las Ganancias.

Según el borrador del decreto, se considera configurada la operación de venta, que estará alcanzada por el Impuesto a partir del 1° de enero de 2018, inclusive, cuando:

a) se otorga la escritura traslativa de dominio;

b) se suscribe el boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se entregue la posesión;

c) se conceda la posesión, aun cuando el boleto de compraventa u otro compromiso similar se hubiere celebrado con anterioridad;

d) se adquiera el boleto de compraventa u otro compromiso similar –sin la posesión– o de otro modo se hubiesen adquirido derechos sobre inmuebles; o

e) se produzca el ingreso al patrimonio del causante o donante, en caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación.

Cuando se trate de obras en construcción sobre inmueble propio, producidas antes del 1 de enero de 2018, la enajenación del inmueble construido quedará alcanzada, de corresponder por el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) y no por el Impuesto a las Ganancias.

Se consideran ganancias de fuente argentina las generadas por la transferencia de derechos sobre inmuebles situados en el país, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones.

En caso de no poder determinarse el valor de adquisición, se considerará el valor de plaza del bien a la fecha de incorporación al patrimonio del enajenante o donante, el que deberá surgir de una constancia emitida y suscripta por un corredor público inmobiliario matriculado, por otro profesional matriculado cuyo título habilitante le permita dentro de sus incumbencias la emisión de tales constancias o por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para los casos de inmuebles ubicados en el exterior, transferencias que estarán gravadas también, la valuación deberá surgir de dos constancias emitidas por un corredor inmobiliario o por una entidad aseguradora o bancaria, de ese país.

La ganancia de los residentes en el exterior, derivada de la enajenación o transferencia de derechos sobre inmuebles situados en el país, quedará alcanzada a la alícuota del 15%, pudiendo descontarse sólo aquellos gastos realizados en el país. El adquirente o cesionario deberá retener el impuesto con carácter de pago único y definitivo debiéndolo ingresar en forma personal o, de no ser residente, a través de su representante legal en el país.

Indemnizaciones: Según la reforma, pagarán el Impuesto a las Ganancias las indemnizaciones de quienes se desempeñan en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas; quedan incluidas de esta forma las sumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera sea su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado (procesos de mutuo acuerdo o retiro voluntario) estarán alcanzadas en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa.

En las desvinculaciones que se realicen a partir del 2018, los pagos de indemnizaciones, retiros voluntarios, o mutuos acuerdos que se homologuen, en la medida que superen los importes topes establecidos en las normas laborales, tendrán que pagar el Impuesto a las Ganancias por lo que supere esos mínimos. Para el personal sin convenio tendría que regir el fallo de la Corte Vizzoti, que determina el que el valor por año no puede superar el 67% de la remuneración percibida.

Según el borrador del decreto reglamentario, quedan alcanzadas por el tributo las sumas que se generen con motivo de la desvinculación laboral de empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas que reúnan en forma concurrente las siguientes condiciones:

a) hubieren ocupado o desempeñado efectivamente, en forma continua o discontinua, dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la desvinculación, en cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables, o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados;

b) cuya remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la legislación laboral aplicable supere en al menos 20 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente a la fecha de la desvinculación.

Deducción especial: La ley 27.430 incrementó un 100% la deducción especial para los contribuyentes individuales; y un 150% para los nuevos profesionales y los definidos como emprendedores a partir del ejercicio fiscal 2018.

Según el borrador del decreto, el monto de la deducción especial se incrementará en un 50% cuando se trate de profesionales con hasta 3 años de antigüedad en la matrícula o de autónomos con hasta tres años de antigüedad en el régimen en la medida que hayan cumplido con el pago de autónomos. Cuando se trate de monotributistas que opten por inscribirse en el régimen general el beneficio también lo tendrán en la medida que hubieran pagado las mensualidades de los últimos 12 meses anteriores de renuncia al monotributo. En este caso, la deducción adicional resultará de aplicación durante los 3 períodos fiscales siguientes contados desde aquel en que el contribuyente se dé de alta en el Impuesto a las Ganancias. Este caso tendría que ser informado por el profesional para poder adecuar los anticipos del impuesto que comenzaron a vencer ya en este mes.

Ajuste por inflación: Lo que está previsto hasta ahora en la ley de Ganancias es que la actualización será aplicable en el ejercicio fiscal en el que se verifique una variación de precios del 100%, acumulada de los últimos tres años, y del 33% por cada año, cosa que ya sucede. La vigencia es para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Lo que se propone con este proyecto es utilizar el índice al consumidor en la medida que supere la variación del 40%, para el primer ejercicio, y del 30% para los restantes. Evidentemente, con el cambio se trata de acomodar la situación para no aplicar el ajuste por inflación, utilizando para eso un indicador que es útil para medir la variación de precios del consumo, dejando de usar un índice mayorista que es más representativo del promedio de las variaciones en los precios que se produce en todas la actividades económicas.