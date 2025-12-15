Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.797,69 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -11.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.69%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.08%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas y una ligera recuperación hacia el final del período. Esta fluctuación sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo documentos de identificación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias o cheques de gerencia, para evitar fraudes.