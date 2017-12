Paolo Guerrero bajo las sombras del doping

El último viernes la Comisión de Disciplina de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) confirmó la suspensión por un año del goleador peruano Paolo Guerrero, a causa de la sustancia benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína, hallada en su cuerpo tras el control antidoping del partido entre Argentina-Perú por las eliminatorias sudamericanas.

Esa sustancia está en la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 2017 en la clase S6: estimulantes. En un comunicado la FIFA afirma que el jugador ha incumplido con el artículo 6 del Reglamento Antidopaje: "Cada jugador tiene el deber personal de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su cuerpo. Por tanto, no es necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente por parte del jugador para determinar que se ha producido una infracción de las normas antidopaje por el uso de una sustancia o método prohibido".

Guerrero dijo al hacer su descargo: "Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada". Para su abogado Pedro Fida, la sanción aplicada merece una revisión: "Las pruebas son contundentes y sumadas a la bajísima concentración del metabolito común a la hoja de coca no se justifica bajo ninguna circunstancia esa decisión. Vamos a apelar hasta la última instancia en búsqueda de justicia y en favor del juego limpio y del deporte justo". Mientras, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) avisó que apelará la decisión ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y de ser necesario recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Según publicó OGlobo, Flamengo de Brasil, el club donde milita Guerrero, a su vez evalúa demandar a la FPF como la única responsable de la contaminación con el metabolito de coca hallado en el té que habría ingerido el jugador. La suspensión de 1 año rige desde el 3 de noviembre pasado, alcanzando a partidos nacionales, internacionales, oficiales y amistosos.

De no prosperar las apelaciones, Guerrero será una baja sensible para la Selección de Perú en el Mundial Rusia 2018. Diego Armando Maradona (1991), los tenistas Martina Hingis (2007) y Richard Gasquet (2009), fueron algunos de los casos relevantes. El francés Gasquet sin embargo, logró ser exculpado al probar que se trató de un accidente, cuando fue a un pub y besó a una mujer que sí había consumido cocaína y por ese motivo la droga ingresó a su cuerpo. El ex tenista estadounidense André Agassi, reconoció haber consumido drogas recreativas en su autobiografía titulada: Open: an autobiography (2009). El ex número 1 del ránking mundial, dio positivo de metanfetamina cristal en 1997 y según confiesa 12 años más tarde, les mintió en una carta con su firma a los miembros de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), haciéndoles creer que había consumido en forma accidental, por culpa de un asistente suyo, que era adicto y que solía mezclarla con refrescos. El caso más doloroso fue el de Leonard Kevin Bias (1963-1986), basquetbolista de la Universidad de Maryland (2,03 mts.), que fue adquirido durante el Draft de la NBA en 1986, cuando se lo comparaba con Michael Jordan. Len Bias, elegido Jugador del Año por la Atlantic Coast Conference por 2 años consecutivos, fue contratado por los Celtics de Boston, por entonces campeón de la NBA, después de seguirlo durante 3 años. Luego de la celebración en el Madison Square Garden de Nueva York, la firma Reebok le ofreció a Bias un contrato de u$s 1,62 millones por 5 años, en respuesta al firmado por Jordan y Nike. Al día siguiente, Lenny salió a festejar con sus amigos del College Park, ingirió alcohol y cocaína hasta que comenzó a sentirse mal. Tras varias convulsiones, Bias falleció por arritmia inducida por una sobredosis de cocaína. Su muerte inspiró al presidente Ronald Reagan a destinar u$s 1,6 billones para un plan nacional de lucha contra las drogas en los EE.UU.

Según el profesor José Luis Pérez Triviño (Universidad Pompeu Fabra-Barcelona) con el avance de la civilización y de la medicina, en el deporte se entró en la etapa del dopaje químico (cocaína, heroína, cafeína, alcohol), como superación del dopaje naturista (hojas de coca y otros alcaloides vegetales), usados para eliminar la sensación de fatiga y cansancio. Pérez Triviño cita como primer caso documentado de dopaje químico a Thomas Hicks en los JJ.OO. de San Luis (1904), quien fue el vencedor del maratón pero cayó desmayado tras cruzar la meta. Durante la carrera había ingerido varias dosis de alcohol con estricnina. Y así resulta que bajo las sombras del doping se ocultan muchas historias negras del deporte.