En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 679,84 euros. Esta cifra refleja una variación del -7,15% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro.

La tendencia positiva indica un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash, lo que podría estar impulsando su precio al alza.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 5.89%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, alcanzando un 93.04%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Bitcoin Cash y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 82.14%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.81%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.