La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 21 de diciembre de 2025 en España es de 89,72 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,28%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -3.46% en la última semana, lo que refleja cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 4.57%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su valor a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 43.01%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.