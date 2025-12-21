En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 21 de diciembre de 2025, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.496,06 euros. El valor de apertura refleja una variación del 518,95165 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 98.17% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido más moderado, con un aumento del 0.33%, lo que sugiere una fase de consolidación tras un periodo de fuerte apreciación. Esta combinación de rentabilidad a largo plazo y estabilidad reciente puede atraer tanto a inversores nuevos como a aquellos que buscan diversificar su portafolio.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 44.62%, es menor que la volatilidad anual del 60.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.