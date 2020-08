La digitalización, una tendencia que se acentuará en la pospandemia

Hace pocos días, el comité de expertos que asesora a la Organización Mundial de la Salud ratificó que el brote de Covid-19 sigue constituyendo “una emergencia de salud pública de importancia internacional” y, ante la certeza de que tendrá una “duración prolongada”, instó a mantener iniciativas de respuesta sostenidas en los ámbitos comunitario, nacional, regional y mundial. “La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre una vez cada cien años y cuyos efectos se dejarán sentir durante decenios”, afirmó por su parte Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Esa expectativa obliga a mirar el escenario con una cierta perspectiva.

Como suele ocurrir, la magnitud y el impacto de la pandemia disparan comparaciones más o menos rigurosas: con la peste negra del Medioevo o la gripe española o, en otra dimensión, con las guerras mundiales, el crac del 29 o la crisis financiera global de 2008, que siguió a la emblemática caída de Lehman Brothers. Al menos desde el punto de vista económico, la incertidumbre convive con un dato irrefutable: en cualquier hipótesis, y tal como quedó de manifiesto en estos meses, la digitalización seguirá marcando el rumbo de la producción, el comercio, los servicios, las relaciones y los comportamientos cotidianos, con las consiguientes oportunidades y amenazas.

Algunos datos elocuentes. En 1992, el tráfico mundial de datos a través de internet equivalía a unos 100 gigabytes (GB) por día, algo así como la capacidad teórica diaria de un centenar de conexiones de alta velocidad en el mercado argentino actual. Diez años después, ese volumen se había multiplicado por más de 85000, hasta alcanzar 100 GB por segundo, y cinco años más tarde llegaba ya a 2000 GB por segundo. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su nombre en inglés), el tráfico estimado alcanzó en 2017 la cifra de 46.000 GB por segundo y se proyecta que totalizará 150.700 en 2022.

La definición y los alcances de la economía digital son aún objeto de discusión. Según se adopte un criterio más restringido o más amplio, explica entre 4,5% y 15,5% del PIB mundial. Su expansión —expresada en ese tráfico de bytes— está estrechamente asociada a los más recientes desarrollos de blockchain, la analítica de datos, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la internet de las cosas, la automación y la robótica y la computación en la nube. Aunque no se trata de un sector intensivo en la creación de puestos de trabajo, pasó de ocupar 34 millones de personas en 2010 a 39 millones en 2015, de los que 38% pertenece al área de servicios informáticos, y su participación en el empleo global creció de 1,8% a 2,0%.

En su informe más reciente, la UNCTAD llama la atención sobre un fenómeno: de las ocho empresas más importantes del mundo, según su capitalización bursátil, siete utilizan modelos de negocios basados en plataformas. De esas siete empresas, cinco (Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook) eran estadounidenses y dos (Alibaba, Tencent), chinas. En febrero de 2019, alcanzaban un valor conjunto de 4488 miles de millones de dólares. Un año después, pero antes de que se declarara la pandemia, ese valor llegaba a 6650 miles de millones, 48,2% más, según las cifras publicadas por el sitio de divulgación Economipedia.

La concentración en manos de esos gigantes tiende a profundizarse. Por ejemplo, al tiempo que los diarios ven como los recursos de ese origen se desploman, se calcula que en 2023 alrededor de 60% de los ingresos por publicidad provendrán de internet. Para 2017, casi dos tercios de esa torta digital eran servidos en los platos de Google y Facebook, y nada parece indicar que esa tendencia vaya a revertirse. En tanto, y aunque compiten entre sí en múltiples tableros, las dos potencias tienen un protagonismo casi excluyente respecto del resto de los jugadores del planeta. Según UNCTAD, acaparan 75% de las patentes referidas a tecnologías blockchain; 50% del gasto global en internet de las cosas, 75% del mercado de computación en la nube y 90% del valor de capitalización de mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo, donde el resto de Asia se queda con 5,0%, Europa, con 3,6%, África, con 1,3% y Latinoamérica, con 0,2%. Es por eso que el control de los datos, las posiciones dominantes en los mercados, los riesgos para la privacidad y la necesidad de cambiar las reglas de juego están siendo motivo de debate en todo el mundo.

Los datos son el insumo central de la nueva economía y de los desarrollos tecnológicos mencionados al comienzo. Prácticamente todas las cadenas de valor obtienen ventajas competitivas de su recopilación, su almacenamiento y su análisis, que con la dirección y el know how apropiado se convierten en inteligencia digital. De allí la importancia de un esfuerzo conjunto del sistema educativo, de las empresas tecnológicas y de un estado que promueva políticas públicas orientadas, no sólo a superar la brecha digital, sino a sentar las bases de un desarrollo productivo genuino y sostenible.