¿Cómo enfrentar una eventual corrida cambiaria pre-electoral?

Aun si hacia junio las encuestas favorecen claramente a Macri, podría llegar a haber cierto grado de tensión financiera de cara al 2020-2023, por el hecho de que habría bastante deuda financiera de corto plazo a rollear permanentemente, en un contexto externo financieramente hostil para el país. Pero por lejos, lo más probable considero sería que prevaleciera una gran dosis de alivio cambiario y financiero. Esto es, el dólar siempre cerca del piso de la Zona de No Intervención (ZNI), y un buen nivel de rollover de Letes, Lecaps y bonos.

¿Pero qué pasaría si el peronismo, y no sólo Cristina (también el PJF), anduvieran bien en las encuestas? Si fuera el PJF quien estuviera mejor, dependería mucho de quién fuera el candidato a Presidente, y qué discurso estuviera dando respecto a la deuda. Si se mantuvieran ambiguos, el mercado lo leería como que "no hay mucha voluntad de pagar". Después de todo, con Menem hubo default de depósitos (plan bonex), con Rodríguez Saá de bonos, y con Duhalde doble de default de depósitos (los depósitos en dólares se pesificaron, y se "acorralaron", es decir, se devolvieron en cuotas). De modo que el peronismo "asusta".

Ni que hablar si la que fuera arriba en las encuestas fuese Cristina. Ya su "vocero no oficial", Alberto Fernández, se encargó de decir que las deudas (excepto las del FMI), deberán ser reestructuradas. A confesión de parte.

Entonces, si las encuestas exhiben "incertidumbre electoral" hacia junio, una "tormenta perfecta" bien podría ocurrir:

a) Muy baja renovación de Letes y Lecap, con lo cual en lugar de sobrarle dólares al Tesoro, le faltarían, lo que implica que los dólares que el Tesoro vendiera al mercado se los llevarían los tenedores de Lecap.

b) Deseo de depositantes de pasarse a dólares, especialmente de aquellos depositantes más especulativos. Para fines de mayo de 2019, esa cifra ("hot money"), estimamos sería del orden de $ 190.000 MM. Al dólar del piso esperado ($ 41 por dólar) serían unos u$s 4600 MM. Si empezaran todos los días a demandarse muchos dólares, rápidamente el dólar se iría al techo de la banda (tal vez a $ 53 en ese momento). Entonces la demanda de dólares, a este precio podría ser de unos u$s 3600 MM. Pero acá aparece un doble problema: el BCRA sólo está autorizado a vender u$s 150 MM por día, y con la suba abrupta del dólar, muchos otros depositantes, no especulativos, podrían buscar refugio en dólares, pudiendo llevar al dólar "bastante" por encima de la Zona de No Intervención (10% más? A $ 60?).

Para ver que podría hacer el BCRA en tal caso, convendría examinar las municiones "actuales" y las "potenciales" que podría usar. Las municiones "actuales" serían:

a) Venta de u$s 150 MM por día. En 4 semanas de fuerte corrida, esto serían unos u$s 3000 MM.

b) Venta de dólares futuros. El FMI autorizó a vender hasta u$s 1900 MM a setiembre de 2019 (stock).

c) Podría subir las tasas de interés, vía suba de encajes y/o colocación de Leliq.

Si estamos hablando de que potencialmente podrían correr inicialmente unos u$s 4000 MM de Lecap equivalentes (no posibles de cubrir por el Tesoro en un caso extremo, con rollover de 50% en swaps y del 0% en resto de vencimientos), u$s 4000 MM de plazos fijos, y que cuando el dólar subiera, más depositantes buscarían refugio, y todo esto en muy poco tiempo.mmm las municiones parecieran insuficientes.

Pero mencioné municiones "potenciales". ¿Cuáles?

a) Posibilidad de vender dólares del Tesoro previstos para diciembre antes, en el período potencialmente más turbulento.

b) Compras de dólar futuro en estos meses para aumentar margen de stock a vender más adelante. Se estaría haciendo, y sería bueno esto se sostuviera, aunque el dólar se despegue del piso de la ZNI. Mejor un dólar un poco más caro ahora, y menos devaluación en ese eventual futuro tormentoso.

c) Negociar con el FMI, una suerte de "waiver temporario", hasta que termine el año, tanto en cuanto a las ventas diarias de dólar, como en cuanto a los valores de la ZNI.

Me detengo en estos últimos puntos. El BCRA cuenta con reservas brutas de unos u$s 66.400 MM. Si les restamos lo que tiene depositado el Tesoro (u$s 5200 MM) y reservas "para no ser usadas" (u$s 7350 MM), todo proveniente del FMI, y los encajes de depósitos en dólares (u$s 14.800 MM), quedarían u$s 39.050 MM, de "Reservas Potencialmente Aptas para Respaldar al Peso" (de las cuales u$s 20.300 MM serían "swaps" chinos que deben primero convertirse en dólares, y u$s 18.750 MM reservas disponibles para poder usar en cualquier momento).

¿Qué problema podría haber entonces (permiso FMI mediante) para vender u$s 300 MM por día, digamos entre el 31 de agosto y el 30 de noviembre? Una venta diaria de u$s 300 MM totalizaría, en 3 meses, u$s 18.000 MM, menos de la mitad de esas "Reservas Aptas para Respaldar al Peso". Demás está decir, que semejante nivel de ventas, llevaría a la tasa de interés a valores altísimos. Altamente improbable que el mercado se lanzara contra un BCRA tan bien armado. Lo más probable es que la potencial corrida se abortara antes de empezar, o a muy poco de andar (para testear tal vez un poco al BCRA).

Y el otro punto es: para que, si hay municiones para enfrentar una corrida, dejar que el dólar suba 30% o 40%, y no intervenir antes? No se podría negociar con el FMI que por algún tiempo (por ejemplo setiembre-diciembre), el piso de la ZNI suba, y techo de la ZNI baje (banda por ejemplo del 20%), para evitar la zozobra habitual de un dólar que se desboca? Se supone que si viene tras las elecciones un gobierno no defaulteador, ni pro-cepos, el dólar debería luego de finalizadas las elecciones, calmarse y bajar. Para qué dejarlo subir tanto?

¿Y si viene un gobierno pro-default y pro-cepo? Un poco más o menos de reservas no nos librará del calvario. Mejor que use Macri las reservas antes de que eso suceda (de paso, si las usara, sería menos probable que ganara las elecciones). Y que el gobierno del default y del cepo, si tal cosa ocurriera, lleve adelante sus estrategias, empezando con menos reservas (si igual no las piensa usar ya que iría a default y cepo). Después de todo, Macri empezó su gobierno con "reservas netas" negativas y dólar muy bajo (a valores de hoy, $ 23.50). Si Cristina u otro, empezaran su gobierno con unos u$s 20.000 MM y un dólar digamos de $ 46 (a valores de hoy), es decir, casi un 100% más alto que el dejado por Cristina, no deberían tener derecho al pataleo.