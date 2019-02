Caras largas entre los CEOs para mirar la economía 2019

Fue un día de esos con temperaturas agobiantes que tuvo hace poco Buenos Aires. El aire acondicionado del emblemático quinto piso del Palacio de Hacienda expiraba un suspiro de aire fresco. En menos de una hora de reunión hubo solo un vaso (corto) de agua fresca para cada uno de los doce integrantes de la mesa. El "debut público" del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con las empresas petroleras por las modificaciones en la Resolución 46 por el gas en Vaca Muerta fue, como mínimo, áspero.

La tensión entre el Gobierno nacional y las petroleras en el arranque del año electoral agrega dudas sobre el ritmo y el momento en que la actividad económica comenzará a recuperarse. Vaca Muerta es el ejemplo que esgrime el Gobierno cada vez que busca avanzar en acuerdos tripartitos como el del sector textil que, por ahora, viene difícil. Es, además, desde la perspectiva oficial la clave para sostener la actividad económica y la atracción de la Argentina sobre los inversores extranjeros.

Esta semana se define si las petroleras concurren o no a la Justicia para declarar anticonstitucional las modificaciones que se incluyeron en la medida sobre el gas y en la decisión del Gobierno de mantener en vigencia sólo ocho proyectos, ya aprobados de hecho, sobre los 16 presentados para explotar gas en Vaca Muerta. Uno de los que eventualmente recurrirían la Justicia sería Tecpetrol, del grupo Techint, que además advirtió sobre eventuales reprogramaciones en las inversiones previstas. No es un dato menor porque, una cosa es que haya caras largas entre un funcionario y un sector (no será ni la primera ni la última), pero otra cosa bien distinta es llevar este planteo a la Justicia por el impacto internacional que podría tener esto, a días de que la dupla Nicolás Dujovne/Guido Sandleris estuviera en Davos tratando de atraer nuevos desembolsos. Además, sería una señal compleja porque en realidad fue el grupo Techint el encargado de "primerear" los desembolsos en Vaca Muerta. En el fondo, Vaca Muerta en la práctica comenzó a nacer cuando el CEO de ese grupo Paolo Rocca lo fue a ver al presidente Mauricio Macri, hace dos años para anunciarle una inversión de cerca de 2000 millones de dólares.

Las inversiones hasta ahora han sido esquivas o tacañas respecto de los objetivos originales del gobierno de Cambiemos. Por eso todo lo que esté por venir y pueda anunciarse en este año electoral dará oxígeno a una clima económico adverso para el ciudadano de a pie. En este sentido, si se observa el mapa de inversiones extranjeras previstas para la Argentina, el subte porteño atrae interesados que ya compiten por reemplazar a Metrovías.

Tal es el caso de Londres, que avanza como socio exclusivo de la francocanadiense Keolis, líder en transporte urbano a nivel mundial. Transport for London (TFL) tiene entre sus objetivos poner sus mejores técnicos en el metro de la Ciudad y desde allí planificar nuevas inversiones para el resto de la Argentina. De hecho, por estos días las máximas autoridades de Keolis, visitan Buenos Aires y viajan por toda la red junto a los técnicos y especialistas que ya se instalaron hace varios meses en la capital argentina para ultimar los detalles del "take over", algo que ya hicieron con grandes resultados en Boston, Melbourne, Londres, Manchester, Gales y Lyon, entre otros lugares del mundo.

En el ámbito doméstico, otro dato que le agrega ruido a la economía es la inusual agilidad de la Justicia para avanzar durante la feria de enero en causa de corrupción. No pasó desapercibido el dato de que en la cauda de los cuadernos de las coimas hubo unos 70 allanamientos en las provincias, en general constructoras provinciales que hasta ahora habían quedado al margen de la embestida que puso en el ojo de la tormenta a las firmas que operan en Capital; además porque esto salpicará inevitablemente en políticos y caciques provinciales. Ningún movimiento en este sentido pasará desapercibido en un año electoral.

En la construcción se están justamente reconstruyendo de todo lo que pasó en los últimos doce años de connivencia con la corrupción kirchnerista. Hay quienes ven en la situación actual una oportunidad de que aparezcan nuevos jugadores en licitaciones importantes; otros en cambio cuestionan que el Gobierno equivoca el diagnóstico de la situación actual. Por ejemplo, la Confederación de Pymes Constructoras, presidida por Daniel Mafud, que advirtió que hay jurisdicciones provinciales donde el presupuesto para la obra pública superó el 12% del Producto Bruto Interno y por eso preocupa sobremanera los recortes que harán los municipios por el impacto de la suba de tarifas sin ayuda de la Nación.

En un año de elecciones presidenciales, también habrá urnas en algunas entidades empresarias. Por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina (UIA), que hoy preside Miguel Acevedo, quien podría ir por una reelección. Ya comenzaron las reuniones para ir acomodando las alianzas y entre los que asoman la figura del salteño José Urtubey va creciendo a diario o la del ex presidente del grupo Arcor de Adrián Kaufmann Brea, uno de los socios más poderosos de la UIA y de Copal y que no fue salpicado por las investigaciones judiciales.