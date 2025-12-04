Ley de Alquileres | Los inquilinos podrán pagar menos alquiler si efectúan esta modificación.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos. Esta normativa abarca aspectos como la duración del contrato y las condiciones de la renta, además de incluir disposiciones menos conocidas que otorgan flexibilidad a ambas partes.

Una de estas disposiciones, contemplada en el artículo 17.5, permite que el pago del alquiler sea sustituido por la realización de obras o reformas en la vivienda arrendada.

La Ley de Arrendamientos Urbanos autoriza a propietarios e inquilinos a reemplazar el pago del alquiler por la ejecución de obras en la vivienda. Fuente: narrativas-spin-es

Es importante que dicho acuerdo se formalice por escrito en el contrato o en un anexo, detallando los trabajos a realizar, el calendario de su ejecución, la valoración económica asignada y los criterios de aceptación o supervisión. La falta de claridad en estos aspectos podría generar conflictos sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario.

Los inquilinos podrán reducir su alquiler con esta reforma

Cuando finalice el arrendamiento, el arrendatario no podrá exigir ninguna compensación adicional por las obras realizadas, ya que se considera que dichas mejoras han sido compensadas a través de la renta acordada. Asimismo, en caso de que el arrendatario incumpla con el compromiso de ejecución, tal incumplimiento podrá ser motivo suficiente para que el propietario resuelva el contrato de arrendamiento.

En situaciones de incumplimiento, no siempre resulta sencillo exigir judicialmente la realización de trabajos o determinar el monto equivalente. Algunos expertos indican que puede existir dificultad para conciliar este “trueque contractual” con el proceso de desahucio por falta de pago, dado que no se presenta una deuda monetaria clara.

En conclusión, el artículo 17.5 de la LAU presenta una alternativa interesante para que el inquilino “pague” mediante mejoras físicas al inmueble en lugar de solo con dinero. Sin embargo, su implementación requiere un acuerdo muy detallado, una supervisión adecuada y la previsión de posibles conflictos.

Ley de Alquileres | Los inquilinos podrán pagar menos alquiler si efectúan esta modificación. Fuente: narrativas-spin-es

Es recomendable buscar asesoramiento legal antes de considerar su aplicación, con el fin de salvaguardar los intereses de ambas partes.