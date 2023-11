Elecciones en Boca: ¿club de fútbol o bombonera siglo XXI?

El sábado 2 de diciembre es el día señalado para las elecciones de autoridades en Boca Junios. No obstante, el acto podría correrse al domingo 3, si el presidente boquense, Jorge Amor Ameal, acepta el pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), dado que por "haberse establecido un sábado, día santo para la comunidad judía (...) Conforme las prescripciones de la Torá, para honrar el Shabat, debemos abstenernos de realizar cualquier trabajo. Asimismo, existen actividades prohibidas, no siendo posible viajar en vehículos ni en transporte público, no se pueden realizar transacciones, ni usar teléfono, por ejemplo, entre otras actividades".

Unos 98.000 socios (activos y vitalicios) se hallarían en condiciones de votar, estimándose una concurrencia récord entre 50.000 y 60.000, por encima de los 39.500 votos emitidos en 2019.

La gran cita será en el campo de juego del estadio La Bombonera, mítico escenario de innumerables batallas futboleras.

Una dinámica social muy intensa ha caracterizado este agitado año electoral en Argentina (balotaje incluido): intendentes, gobernadores, presidente y vice de la Nación.

La política interna de un club tan afamado y popular como Boca no escapa al dilema actual entre continuidad o cambio. En esa puja por llegar a la cima del poder, se enfrentan dos personalidades muy potentes y ganadoras: un ídolo deportivo (Juan Román Riquelme) y un expresidente del Xeneize y también de la República Argentina (Mauricio Macri).

Vale echar un vistazo a la trastienda de esta elección que no es menor y que podría marcar otro cambio de época para los seguidores de "La Mitad más Uno".

La opción para elegir, según Riquelme

Juan Román Riquelme, a través de la agrupación "Soy Bostero", oficializó su candidatura a presidente, secundado por Jorge Amor Ameal como vicepresidente, en un enroque de la fórmula que actualmente gobierna a la Institución.

En un reportaje concedido a Radio 10, Riquelme dio su visión sobre las elecciones: "La gente tiene que ir el 2 de diciembre a disfrutar, que vayan todos, debe ser una gran fiesta. Hay que votar para defender a nuestro club. Estas elecciones van a ser muy simples para los hinchas: ¿Queremos seguir siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política?".

Y en un rápido repaso de su gestión apuntó: "Somos el club que más ganó en estos cuatro años, jugamos todas las finales, venimos de jugar la final de la Copa Libertadores, debutaron 34 chicos en primera división, tenemos 28 millones de dólares a favor en la caja y el año que viene debemos cobrar entre 13 y 14 millones más por las ventas de (Alan) Varela y (Luis) Vázquez".

A igual que cuando jugaba, el "10" aprovechó la ocasión para lanzar un tiro por elevación contra la lista opositora, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. "Comenzamos con un año y medio de pandemia, durante ese tiempo no se cobraron los abonos, en los tres años posteriores no hubo adicionales para la Copa Libertadores y perdimos mucho dinero, pero con orgullo podemos decir que trajimos jugadores como (Sergio) Romero, (Luis) Advíncula, (Óscar) Romero, (Edinson) Cavani".

Y remarcó: "Insisto, el club tiene 28 millones de dólares a favor, está registrado en el balance y el socio lo tiene disponible en la página web. Más claro imposible. Ellos vendían que el club era una maravilla pero lo entregaron con deuda. Son perfeccionistas en ocultar".

Casi un año atrás, Juan Román preanunciaba su candidatura, contando su primer vínculo con el universo boquense: "De chiquito (mi papá) me hizo de Boca. Yo soñaba con jugar en La Bombonera y hace tres años que volvió a ser la cancha más linda del mundo. Nuestros jugadores están agradecidos por el recibimiento que le dan ustedes cada domingo, cada miércoles. Es una fiesta nuestra casa. Ojalá podamos estar muchos años más y nos ayuden".

En un reciente video difundido por la agrupación oficialista "Soy Bostero", se apunta a contrarrestar la crítica de Macri sobre el perfil del actual vicepresidente, quien dijo: "No es lo mismo ser jugador que dirigente".

Se trata de un spot de campaña, donde en un minuto se resaltan algunos hitos de la actual gestión boquense: renovación del predio de Ezeiza, reparaciones del campo de juego (instalación de tuberías para drenaje), promoción de 34 juveniles a primera división (Ávila, Barco, Medina, Equi Fernández, Zeballos, entre otros), las transferencias de Alan Varela, Luis Vázquez y otros juveniles, el ingreso de un sponsor (Betsson) con un aporte de 8 millones de dólares. Tales logros se entremezclan con imágenes de jugadas geniales del "10" que le valieron la gloria deportiva, finalizando con la siguiente pregunta: "¿Quién dijo que un jugador de fútbol no puede ser dirigente?",

El master plan de la lista de Ibarra y Macri

Bajo el lema "Pasión + Gestión" la dupla opositora (Ibarra-Macri) hizo su lanzamiento oficial. El candidato a presidente, Andrés Ibarra, comenzó diciendo: "Gracias a vos Mauricio que tomaste la decisión de volver para poner al club en lo más alto. Es un honor para mí decirles oficialmente que me vas a acompañar en la fórmula como vicepresidente primero. Eso es un verdadero orgullo. Estamos frente a una elección muy importante, clave para el futuro de Boca. Recuperar la gloria perdida y poner al equipo entre los primeros cinco clubes del mundo. Sabemos de grandes hazañas, hace falta muchísima pasión pero sobre todo mucha gestión".

Uno de los ejes sobresalientes del proyecto de infraestructura se relaciona con "La Bombonera Siglo XXI". Según anuncian desde la lista opositora, el futuro estadio tendría una capacidad de 105.000 espectadores, más de 52.000 plateas, cerca de 50.000 populares, unos 3500 palcos, con estacionamiento para 5000 vehículos, 20 cabinas de radio y TV, 22 puertas de acceso, espacios comerciales y patios de comida, wifi de última generación y 12 pantallas gigantes. El espacio a utilizar serían las cuatro manzanas del complejo Casa Amarilla cercano al actual estadio. Las dimensiones del campo de juego serán iguales al actual (105 x 70 mts.). El costo total de las obras rondaría los 400 millones de dólares y se obtendría la certificación FIFA de "estadio mundialista".

Ibarra también apuntó: "Los socios de Boca estamos hartos de este tema. Vamos a decir desde el día 1 qué es lo que vamos a hacer, cuál es el programa de trabajo para cumplir, en cuánto tiempo y de qué manera iremos avanzando. Bien clarito. No más maquetas maravillosas, lindísimas pero irrealizables por un motivo u otro".

Por su parte, Mauricio Macri, una vez asumido en su nuevo rol de candidato a vicepresidente, en diálogo con TyC Sports dijo: "Enfrentar a Riquelme en las elecciones es el desafío más doloroso que tuve porque yo lo traje a Boca desde las Inferiores de Argentinos Juniors. Y lo volví a traer (en 2007) aprovechando su conflicto con Villarreal (España), cuando me acusaron de que ‘el cartonero había roto el chanchito' porque costó una fortuna, pero en esos seis meses ganamos la Copa y para mí fue el mejor campeonato que jugó Román en su historia en Boca".

Entre las consignas claves de la alianza opositora (que incluye a varios exdirectivos y al renunciante vicepresidente Mario Pergolini), sobresalen las siguientes: Boca del futuro; reglas del juego claras; el socio en el centro; terminar con la improvisación y el personalismo; lograr un equipo competitivo; Bombonera Siglo XXI.

Asociaciones civiles vs. sociedades anónimas deportivas

Durante los días previos al balotaje para elegir al nuevo presidente de la Nación, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se impulsó una sorpresiva campaña contra las SAD, revolviendo del pasado una disputa generada durante el gobierno del expresidente Macri (2015-2019).

Boca Juniors -casi en simultáneo con otros clubes de AFA- difundió vía X el siguiente comunicado: "Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande".

El replanteo del tema surgió tras los dichos del entonces candidato por la Libertad Avanza y hoy presidente electo, Javier Milei, cuando se declaró a favor del modelo de gestión de la liga inglesa (Premier League), aunque había dejado en claro que la decisión era privativa de los socios de cada club.

Esta línea de pensamiento, fue ratificada por Macri al ser consultado tras manifestar su apoyo incondicional al líder libertario luego de los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre: "Nadie les va imponer nada a los clubes, la decisión de permitir el acceso a inversores es exclusiva de los socios, si así lo desean".

Ya es hora que los dirigentes deportivos abandonen las etiquetas de los falsos dilemas o antagonismos, que sólo sirven para crear confusión y desviarnos del camino.

Aristóteles sostenía que el hombre es un ser naturalmente sociable, un animal político que posee el máximo don de la palabra.

Con mucha frecuencia ocurre que en medio de la disputa por alcanzar el poder supremo, los candidatos usan palabras altisonantes buscando persuadir a los electores para conseguir sus votos. Finalmente, el mensaje sólo podrá ser bien recibido y aceptado por sus destinatarios, cuando la conexión entre el decir y el hacer resulte ser tan confiable como real. Y así, una realidad implacable atravesada por la política, una vez más nos vuelve a mostrar que está en juego mucho más de lo que se dice.