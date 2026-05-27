Arriba al país el primer buque de guerra nacional: el más poderoso de América Latina con tecnología bélica de última generación. (Fuente: X @NAVANTIA)

Colombia ha dado inicio a la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar. Este proyecto constituye un hito significativo para la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se proyecta como el buque de guerra más grande jamás edificado en el territorio colombiano, con el propósito de modernizar de manera integral la flota de la Armada.

En un contexto regional donde las armadas están evolucionando hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se destaca como una de las fragatas más avanzadas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos.

El lanzamiento de este programa no solo abarca aspectos militares, sino que también tiene repercusiones industriales y estratégicas. La fragata está siendo construida íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y beneficiándose de transferencia tecnológica internacional, lo cual fortalece la autonomía operativa y promueve el desarrollo del sector naval colombiano.

Diseño moderno alineado con estándares internacionales

La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo comprobado que opera en diversas armadas y que fue diseñado según una arquitectura modular. Esta propiedad permite la integración de sistemas de combate, sensores y tecnología de forma gradual, facilitando futuras modernizaciones sin la necesidad de rediseñar la plataforma.

Con 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES integra dimensiones, estabilidad y eficacia operativa. Su edificación se lleva a cabo empleando 52 bloques de acero naval, lo que optimiza los procesos industriales y establece a Cotecmar como un astillero capaz de enfrentar proyectos de notable complejidad tecnológica.

Colombia lanza construcción de su primera fragata nacional en Cotecmar. (Foto: Redes sociales).

Versatilidad operativa para múltiples misiones clave

La Plataforma Estratégica de Superficie ha sido diseñada como un buque multipropósito, facultado para llevar a cabo una extensa variedad de misiones en las regiones del Caribe y el Pacífico. Su configuración le facilita operar tanto en contextos de defensa naval como en funciones de seguridad marítima y colaboración internacional.

Entre las funciones primordiales que se contemplan se incluyen:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Esta versatilidad incrementa la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante amenazas tanto convencionales como no convencionales, evitando la necesidad de buques específicos para cada misión.

Colombia construye su primera fragata nacional para modernizar la Armada. (Foto: Redes sociales)

Tecnología y estrategia para la autonomía industrial

El valor estratégico de la fragata se manifiesta, más allá de su capacidad operativa, en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará dispuesta a operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Asimismo, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local habilitará el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y posible modernización de la flota, lo que permitirá una reducción de costos y dependencia externa. Al proyectar cuatro fragatas, Colombia realizará un avance significativo en su estrategia naval y se consolidará como un actor de relevancia en la industria de defensa regional.