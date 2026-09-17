Tiene una capacidad de 1,8 litros y un precio de $49.900.

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Tiendas D1 ofrece un hervidor eléctrico Cocuk de 1,8 litros por $49.900, una alternativa para quienes buscan preparar agua caliente de manera práctica sin superar la barrera de los $50.000. El producto, identificado con la referencia HJ908, cuenta con una potencia de 1500 W, funciona con una tensión de 110 V y se presenta en color transparente.

Tiendas D1

¿Cuánto cuesta el hervidor eléctrico de Tiendas D1?

El hervidor eléctrico Cocuk de 1,8 litros cuesta $49.900 en la ficha comercial compartida de Tiendas D1. La presentación corresponde a una unidad y el precio informado equivale a $49.900 por producto.

Con este valor, el electrodoméstico se ubica por debajo de los $50.000 y puede resultar una opción para quienes buscan equipar la cocina con un aparato destinado a preparar bebidas calientes de forma rápida y sencilla.

¿Qué características tiene el hervidor eléctrico Cocuk de D1?

El hervidor eléctrico Cocuk HJ908 tiene una capacidad de 1,8 litros y una potencia nominal de 1500 W. Su diseño es transparente y combina distintos materiales para conformar la estructura y los componentes del aparato.

Según la información del producto, está compuesto por:

60% de vidrio templado.

25% de plástico ABS.

10% de acero inoxidable.

5% de LED y componentes eléctricos.

La ficha también indica que funciona con una tensión de 110 V - 60 Hz, una especificación que conviene revisar antes de conectarlo y utilizarlo.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de comprar el hervidor eléctrico de D1?

Antes de comprarlo, es importante revisar sus especificaciones, especialmente la capacidad de 1,8 litros, la potencia de 1500 W y la tensión de 110 V - 60 Hz. También conviene consultar el manual para conocer las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

El producto fue fabricado en China y es importado por D1 S.A.S. La referencia comercial es HJ908 y su fecha de fabricación informada es enero de 2026.