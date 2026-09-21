Esta mezcla casera combina el efecto exfoliante del bicarbonato con las propiedades hidratantes del aceite de almendras para ayudar a suavizar los pies, combatir la sequedad y mejorar el aspecto de los talones.

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Lavarse los pies con bicarbonato y aceite de almendras es un truco casero que puede ayudar a mejorar el aspecto de la piel seca y áspera.

La combinación reúne la acción exfoliante del bicarbonato con las propiedades emolientes del aceite de almendras, dos ingredientes que pueden utilizarse para complementar el cuidado habitual de los pies.

El bicarbonato de sodio puede ayudar a remover células muertas de la superficie de la piel y a disminuir temporalmente el mal olor.

Por su parte, el aceite de almendras aporta componentes que ayudan a suavizar e hidratar la piel, por lo que puede resultar especialmente útil en zonas como los talones, donde suelen aparecer sequedad y asperezas.

¿Para qué sirve el bicarbonato con aceite de almendras?

La mezcla puede utilizarse para suavizar la piel de los pies y remover células muertas. El bicarbonato funciona como un exfoliante suave y desodorizante cuando se masajea sobre la piel, mientras que el aceite de almendras ayuda a dejarla más flexible y con una sensación de mayor hidratación.

Cabe destacar que esta mezcla se trata de un cuidado casero y no de un tratamiento médico. Por eso, ante cualquier inconveniente es necesario consultar con un profesional. Fuente: Shutterstock Luis Echeverri Urrea

¿Cómo preparar la mezcla?

Para preparar esta mezcla casera se necesita:

1 cucharada de bicarbonato de sodio

entre 1 y 2 cucharadas de aceite de almendras puro.

Los ingredientes deben colocarse en un recipiente limpio y mezclarse hasta obtener una pasta. Si queda demasiado espesa, se pueden agregar unas gotas de agua tibia.

¿Cómo aplicar el bicarbonato con el aceite de almendras?

Con los pies limpios, se aplica la preparación principalmente sobre los talones y las zonas donde la piel esté más seca o endurecida.

En este sentido, se recomienda realizar un masaje suave durante uno o dos minutos, dejar actuar la mezcla entre 5 y 10 minutos y luego enjuagar con agua tibia. Finalmente, hay que secar bien los pies, especialmente entre los dedos.

¿Cada cuánto usar esta mezcla para lavarse los pies?

Para comenzar, se recomienda utilizar esta preparación una vez por semana y observar cómo reacciona la piel. Si no provoca irritación, puede utilizarse hasta dos veces por semana, aunque no es necesario aplicarla diariamente.

La hidratación frecuente es fundamental para mantener los pies suaves. Por eso, después de lavar y secar los pies se puede aplicar una crema hidratante específica o una pequeña cantidad de aceite de almendras, especialmente en los talones.