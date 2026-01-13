Tiendas D1 tiene los útiles que las escuelas piden a gritos: llegan mañana por menos de $5.000 (Fuente: Shutterstock).

A una semana del regreso a clases, Tiendas D1 confirmó la llegada de un producto clave para las listas escolares que ya genera expectativa entre padres y estudiantes. Se trata del juego geométrico Aletría x4 unidades, un set básico pero indispensable que se venderá por $4.900, uno de los precios más bajos del mercado en Colombia para este tipo de útiles.

La novedad es que el artículo ya está en las tiendas, justo en el momento en que los hogares comienzan a completar los implementos exigidos por colegios públicos y privados para el nuevo año lectivo.

¿Cuáles son los útiles escolares que D1 venderá por menos de $5.000?

El producto protagonista es el juego geométrico Aletría x4, un set que incluye los elementos que tradicionalmente piden los colegios en primaria y secundaria: regla, escuadras y transportador, todos en un solo paquete.

Por $4.900, los compradores pueden llevarse un juego completo, pensado para cubrir las necesidades básicas de las clases de matemáticas, geometría y dibujo técnico.

¿Qué incluye el juego geométrico Aletría que llega a D1?

El set Aletría está compuesto por cuatro piezas esenciales, fabricadas en material plástico resistente y de uso escolar. Es un juego liviano, fácil de transportar en la maleta y apto para el uso diario en el aula.

Este tipo de útil suele aparecer de forma obligatoria en las listas escolares, especialmente en los primeros grados y en bachillerato, lo que explica la alta demanda en esta época del año.

¿Desde cuándo se consigue este útil escolar económico en Tiendas D1?

Según la información comercial, el juego geométrico ya está disponible, con un stock inicial limitado. En total, se reportan 121 unidades disponibles, una cifra que anticipa una rápida rotación, como ocurre con la mayoría de los productos escolares de bajo costo en D1.

Por esa razón, muchos consumidores optan por ir temprano a tienda para asegurarse el producto antes de que se agote.

¿Para qué grados sirve el juego geométrico que vende D1?

El juego geométrico Aletría es apto para estudiantes de primaria y bachillerato, e incluso para universitarios que cursan materias básicas de matemáticas o geometría.

Su diseño sencillo cumple con los estándares que suelen exigir las instituciones educativas, lo que lo convierte en una compra segura para quienes quieren tachar un ítem más de la lista escolar sin gastar de más.