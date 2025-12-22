Pilas con las compras de último momento: Tiendas D1 y Ara confirman cierres antes de las fiestas (Fuente: archivo).

El cierre de diciembre y las fiestas traen una de las temporadas de mayor consumo en el país. Hogares de distintas regiones afinan presupuestos y listas para garantizar alimentos y productos básicos durante las celebraciones, en un contexto donde los supermercados de descuento concentran buena parte del abastecimiento diario.

En medio de esta dinámica, cadenas como Tiendas D1 y Tiendas Ara, ampliamente extendidas en Bogotá y otros municipios, confirmaron modificaciones en su funcionamiento durante las fechas clave de Navidad y Año Nuevo, una información relevante para evitar contratiempos de última hora.

La comunicación oficial de ambas compañías detalla jornadas habituales en la mayoría de los días, pero también cierres totales en fechas específicas. Estos ajustes obligan a los consumidores a anticipar compras y reorganizar tiempos, especialmente en jornadas de alta demanda.

Así operarán las tiendas D1 durante las fiestas

D1 informó que mantendrá abiertos sus establecimientos en gran parte del territorio nacional bajo su horario regular, que va desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Este esquema se aplicará incluso en jornadas tradicionalmente congestionadas como el 24 y el 31 de diciembre.

No obstante, la cadena aclaró que el 25 de diciembre suspenderá completamente la atención al público en todas sus sedes. La misma medida se repetirá el 1 de enero, cuando ninguno de sus puntos estará en funcionamiento, como parte de su política operativa para días festivos.

Ara confirma cierres nacionales en fechas clave

Por su parte, Tiendas Ara dio a conocer un calendario similar. La empresa aseguró que continuará operando con normalidad en los días previos a las celebraciones, facilitando el acceso a productos esenciales antes de las festividades.

Sin embargo, al igual que D1, Ara cerrará todos sus locales el 25 de diciembre y el 1 de enero. La decisión aplica de forma general en el país y responde a lineamientos internos relacionados con la organización laboral y el descanso del personal.

Estos cierres coinciden con jornadas en las que suele aumentar la necesidad de reposición de alimentos, lo que refuerza la importancia de planear con antelación las compras para evitar desplazamientos innecesarios.

Alternativas para organizar las compras en Bogotá

Mientras las cadenas ajustan sus horarios, en Bogotá se activan estrategias complementarias para atender la alta demanda de fin de año. El Distrito ha impulsado extensiones horarias en plazas de mercado, buscando ampliar la oferta y distribuir mejor el flujo de compradores.

Estos espacios se convierten en una opción clave para quienes no alcanzan a comprar en supermercados tradicionales o prefieren adquirir productos frescos directamente de productores y comerciantes locales, en medio de la preparación de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.