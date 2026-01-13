Desde 2026, ese día libre dejará de ser obligatorio y quedará sujeto a la decisión del empleador (Fuente: Freepik).

A partir de este año, los trabajadores en Colombia enfrentarán un cambio directo en su calendario laboral: desaparecerá la obligatoriedad de un día de descanso adicional que varias compañías otorgaban como beneficio legal.

La modificación establece que este día, conocido popularmente como el Día de la Familia, ya no estará garantizado por norma y solo se concederá si así lo decide el empleador o si está pactado en contratos, convenciones colectivas o acuerdos internos.

¿Cuál es el día de descanso que se elimina en Colombia desde 2026?

El ajuste afecta al Día de la Familia, una jornada de descanso que muchas empresas debían conceder una vez al año para promover el bienestar y la vida personal de los trabajadores. Con el nuevo marco legal, ese día deja de ser obligatorio y pasa a ser un beneficio discrecional, lo que implica que no todos los empleados lo recibirán.

¿Por qué los colombianos perderán este día libre obligatorio?

La eliminación de la obligatoriedad responde a una reorganización del esquema de descansos dentro del sistema laboral colombiano. El Gobierno optó por concentrar los días libres en los festivos legales remunerados, mientras deja en manos de los empleadores la posibilidad de otorgar beneficios adicionales, como este día de descanso escogido libremente por el trabajador.

Todo el país perderá un día de descanso.

¿Los empleadores están obligados a otorgar el Día de la Familia?

No. Desde 2026, las empresas no estarán obligadas por ley a conceder este día. Solo deberán otorgarlo si existe un compromiso previo en el contrato laboral, en una convención colectiva o en políticas internas vigentes. En la práctica, esto significa que miles de trabajadores podrían perder ese descanso extra que antes tenían asegurado.

¿Cómo queda el calendario de festivos en Colombia para 2026?

Aunque se elimina este beneficio, el calendario oficial de festivos remunerados seguirá vigente. Para 2026, Colombia contará con 18 días festivos obligatorios, impulsados en gran parte por la Ley Emiliani, que traslada varios feriados a los lunes para crear fines de semana largos. Estos días continúan siendo de obligatorio cumplimiento y pago.

¿Qué otros cambios laborales entran en vigor junto a esta medida?

La eliminación del Día de la Familia coincide con ajustes derivados de la reforma laboral. Uno de los más relevantes es el aumento progresivo del recargo por trabajar domingos y festivos, que pasará del 80 % al 90 % a partir de julio de 2026, con el objetivo de llegar al 100 % en los años siguientes.