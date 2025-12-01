Es un set económico, resistente y pensado para quienes quieren renovar la cocina sin gastar de más (Fuente: archivo).

Tiendas D1 anunció que ya está disponible en sus estanterías el Set de Cubiertos para Servir Red Flag x 2 unidades, una opción asequible para quienes buscan utensilios duraderos y prácticos.

Con un precio confirmado de $12.900 por set, esta nueva referencia llega en un momento de alta demanda por artículos de cocina y se espera que sea una de las novedades más buscadas por su relación costo–beneficio y por la calidad del material.

¿Qué incluye el set de cubiertos D1?

El set está compuesto por dos utensilios de acero inoxidable, diseñados especialmente para servir alimentos en mesa. En la imagen se observa una cuchara grande y una cuchara tipo tenedor, ideales para:

Ensaladas

Pastas

Preparaciones calientes

Platos familiares

Ambas piezas están fabricadas en 100% acero inoxidable, lo que garantiza resistencia, brillo duradero y un uso prolongado sin deterioro.

Tiendas D1 confirma la llegada de un nuevo set de cubiertos de acero inoxidable por $12.900. Tiendas D1

¿Por qué este set de utensilios de D1 se volvió tan atractivo para los colombianos?

La principal razón es el precio. En un mercado donde los utensilios de cocina suelen ser costosos, encontrar un set de dos piezas por $12.900 es una oportunidad difícil de ignorar. Además, la marca Red Flag se ha posicionado en D1 como una línea práctica, funcional y confiable para el hogar.

Otro aspecto que genera interés es la llegada del producto justo antes de temporada de reuniones familiares, lo que impulsa a muchos compradores a renovar sus herramientas para servir.

¿En cuántas unidades llega este set y cuál es su disponibilidad?

Según el inventario actualizado, el producto cuenta con 10 unidades disponibles por punto, aunque este número puede variar dependiendo de la demanda en cada sede. Por tratarse de una referencia económica y útil, se recomienda ir temprano una vez salga a la venta, pues suele agotarse rápido.

¿Es un buen material para la cocina diaria?

Sí. El acero inoxidable es uno de los materiales más recomendados para utensilios que están en contacto constante con alimentos. Entre sus ventajas se encuentran:

No se oxida.

Es fácil de limpiar.

Mantiene su apariencia con el uso.

Resiste altas temperaturas.

No retiene sabores ni olores.

Por esto, es una opción ideal para hogares que buscan utensilios duraderos sin pagar precios elevados.