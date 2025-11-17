El precio y el desempeño del producto están generando comentarios entre quienes ya lo encontraron en tienda (Fuente: archivo).

En las últimas horas, Tiendas D1 confirmó la disponibilidad del Limpiador Multiusos Brilla King Citronella de 1.000 ml, un producto que está entrando al listado de los más vendidos por su precio accesible y su capacidad para dejar pisos y superficies completamente limpios.

Con un valor de $2.650, esta presentación hace parte del D1 Top 100, uno de los rankings internos que destaca los artículos con mayor rotación a nivel nacional.

El limpiador está diseñado para uso doméstico y se ha convertido en una alternativa recurrente para quienes buscan una solución efectiva que neutralice malos olores, brinde desinfección y deje una fragancia fresca y persistente.

¿Qué es el Limpiador Brilla King Citronella que vende D1 en Colombia?

El Brilla King Citronella 1L es un limpiador multiusos de fabricación industrial que combina agua, una mezcla de tensoactivos e ingredientes secundarios para obtener una limpieza profunda sin dejar residuos.

Su fragancia a citronella es protagonista, ya que además de perfumar, contribuye a mantener los espacios libres de olores fuertes, algo que muchos consumidores valoran para hogares con mascotas o alta circulación.

Entre sus características principales se encuentran:

Presentación de 1.000 ml

Tamaño aproximado: 27 cm x 7 cm

Fórmula para limpieza general y desinfección

Neutraliza olores y deja brillo en pisos

Registro sanitario Invima NSOH08179-19CO

El producto de aseo que D1 está impulsando y que ya es tendencia en Colombia. Tiendas D1

¿Qué beneficios ofrece este limpiador multiusos de D1?

El Brilla King se ha posicionado por varias razones:

Limpieza inmediata : actúa rápido sobre pisos y superficies.

Fragancia duradera : la citronella deja un olor fresco que permanece por horas.

Efecto neutralizador : ayuda a eliminar olores intensos del hogar.

Precio accesible : a $2.650, es uno de los productos más económicos de su categoría.

Versatilidad: sirve para cocina, baños, zonas comunes y exteriores.

Este desempeño lo ha convertido en uno de los productos más recomendados dentro de la cadena, especialmente para quienes buscan rendimiento sin gastar de más.

¿Cómo se usa el Limpiador Citronella Brilla King correctamente?

El uso es sencillo, pero D1 recomienda seguir estas indicaciones de seguridad:

Diluir una cantidad moderada en agua para limpieza diaria.

Evitar el contacto con los ojos; si ocurre, lavar por 15 minutos con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, beber agua sin inducir el vómito y acudir al médico.

Si su uso es frecuente, utilizar guantes.

No reutilizar el envase para almacenar bebidas o alimentos.

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Estas recomendaciones buscan garantizar un uso responsable y seguro dentro del hogar.

¿Dónde encontrar el Brilla King Citronella de 1 litro en Colombia?

Este limpiador está disponible en la mayoría de tiendas D1 del país y puede encontrarse en la sección de hogar y aseo. Aunque su inventario puede variar por zona, su presencia en el Top 100 garantiza reposición constante en los puntos principales.