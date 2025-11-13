Tiendas D1 tiene el utensilio que tu cocina pedía a gritos: llega mañana por menos de $11.000 (Fuente: archivo).

Tiendas D1 sorprende con producto importado de lujo que llevó a hacer fila a los colombianos: cuesta menos de $40.000

En medio de las promociones y lanzamientos que D1 ha venido sumando en sus estanterías, la cadena confirmó la llegada de un nuevo artículo de cocina que promete arrasar entre los compradores.

Los clientes pueden conseguir los paños de cocina Red Flag de 40 x 60 cm (x2 unidades) por apenas $10.900, una opción ideal para quienes buscan calidad, diseño y durabilidad sin pagar de más.

Los paños de cocina Red Flag, fabricados con 60% algodón y 40% poliéster, ofrecen una textura tipo gofre que facilita la absorción y el secado rápido, evitando residuos o pelusas. Además, su composición los hace resistentes, transpirables y perfectos para múltiples tareas dentro del hogar.

¿Qué trae el set de paños de cocina Red Flag que vende D1?

Cada paquete incluye dos paños de cocina con medidas de 40 x 60 cm y tres diseños surtidos, pensados para adaptarse a cualquier estilo de cocina. La presentación de 2 unidades los hace aún más convenientes, con un precio unitario de apenas $5.450.

Estos paños multipropósito son ideales para limpiar superficies, secar las manos, manipular ollas o utensilios calientes, cubrir alimentos o incluso secar copas y cristalería sin dejar manchas. Su tejido liviano y absorbente es uno de los puntos fuertes del producto.

El nuevo producto, práctico y económico, será la próxima sensación en los hogares colombianos. Tiendas D1

¿Por qué los paños Red Flag se están volviendo tendencia en D1?

El atractivo principal está en su relación calidad-precio, un sello característico de Tiendas D1. Por menos de $11.000, el consumidor obtiene un producto duradero, práctico y estéticamente agradable.

Además, su llegada justo antes de la temporada navideña convierte a estos paños en una compra clave para quienes quieren renovar su cocina o regalar artículos útiles sin gastar demasiado.

Los usuarios que suelen aprovechar los lanzamientos semanales de D1 aseguran que este tipo de utensilios se agotan en pocos días, por lo que se recomienda comprarlos apenas salgan a la venta.

¿Cuándo y dónde conseguir los paños Red Flag en D1?

El nuevo set de paños de cocina Red Flag 40 x 60 cm x2 uds ya está disponible en las Tiendas D1 de todo el país, sujeto a disponibilidad en cada punto de venta.

Cada unidad se vende por $10.900, un valor muy por debajo del promedio del mercado colombiano para productos similares.

Cabe recordar que Tiendas D1 renueva constantemente su catálogo, incluyendo utensilios de cocina, productos de limpieza, textiles y electrodomésticos pequeños, siempre priorizando precios accesibles y buena calidad.

¿Qué cuidados deben tener los paños Red Flag?

Según las indicaciones del fabricante, los paños de cocina Red Flag deben lavarse a una temperatura máxima de 40 °C, sin usar blanqueador. También se pueden planchar a máximo 150 °C, pero no deben lavarse en seco.

Estas recomendaciones garantizan una mayor duración del tejido y conservan su capacidad de absorción y suavidad por más tiempo.