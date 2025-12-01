En esta noticia
D1 incorporó a su catálogo una freidora de aire de lujo pensada para quienes buscan cocinar de forma práctica, rápida y con menos grasa. El producto llegó a las tiendas del país como una alternativa económica frente a otros modelos premium, pero con características que compiten dentro de la gama alta.
La freidora pertenece a la marca Cocuk y está disponible en todas las sedes habilitadas de la cadena. Su diseño, capacidad y sistema de funcionamiento la posicionan como una opción atractiva para hogares que buscan preparar comidas saludables sin complicaciones.
Características principales de la freidora de aire de Cocuk
La freidora de aire que comercializa D1 cuenta con una capacidad total de 9 litros, lo que permite realizar preparaciones para familias numerosas o para quienes cocinan varias porciones a la vez. Está fabricada en color negro y posee un acabado moderno que se adapta a distintos estilos de cocina.
El equipo incluye doble canasto, lo que facilita cocinar dos alimentos distintos al mismo tiempo sin mezclar sabores. Además, incorpora un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen y agiliza la limpieza después de cada uso.
Opciones de cocción y sistema de control dual
Uno de los puntos destacados del modelo es su sistema de control dual, que permite manejar por separado cada canasto. Esto habilita configuraciones distintas de tiempo y temperatura en una misma preparación.
La freidora incluye un temporizador de 0 a 60 minutos, lo que ofrece un rango amplio para ajustar el tiempo de cocción según la receta. Todas las preparaciones pueden realizarse sin aceite, lo que la convierte en una herramienta ideal para quienes buscan reducir el consumo de grasas sin sacrificar sabor o textura.
Precio de la freidora de aire en D1
El producto se comercializa por 299.900 pesos colombianos, un valor competitivo en comparación con otros modelos de doble canasto disponibles en el mercado. La combinación de capacidad, diseño y funciones avanzadas la posiciona como una de las opciones más económicas dentro del segmento de freidoras de aire grandes y de estilo premium.
Por qué la freidora de aire de D1 se volvió una opción popular
Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos más buscados debido a su practicidad y a la tendencia creciente hacia preparaciones más saludables. La propuesta de la marca Cocuk que ofrece D1 destaca porque reúne capacidad, eficiencia y precio accesible, lo que la vuelve una alternativa atractiva para consumidores que buscan modernizar su cocina sin realizar una inversión elevada.