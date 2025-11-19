Su precio bajo y su aroma floral han convertido este producto en uno de los más buscados de la cadena (Fuente: archivo).

La cadena Tiendas D1 volvió a generar un boom nacional con el lanzamiento de su Fragancia Femenina 50 mL V&R Surtida, un producto que está registrando una demanda inusual en distintas ciudades del país.

Con un precio de $19.950, esta colonia se ha convertido en uno de los artículos más vendidos de la sección de cuidado personal, impulsada por su aroma floral y la excelente relación entre calidad y costo.

Fuentes internas del retail confirman que en varias sucursales el inventario se está reduciendo rápidamente y que algunas unidades ya no permanecen en góndola más de 24 horas. El lote disponible indica 41 unidades, lo que anticipa posibles agotados en los próximos días si la tendencia de demanda continúa.

¿Qué aroma tiene la fragancia femenina D1?

La colonia, identificada dentro de D1 como VINCENT & ROSE – Fragancia Femenina 50 mL V&R Surtida, se destaca por una combinación floral, frutal y almizclada, creada para ofrecer un aroma suave, elegante y de larga duración. Según su descripción, pertenece a una línea pensada para uso diario pero con la intensidad suficiente para ocasiones especiales.

Los clientes que la han probado la califican como una fragancia versátil, ligera y de acabado envolvente, ideal para quienes buscan una alternativa económica sin sacrificar fijación o presencia.

¿Por qué la fragancia D1 está siendo tan buscada?

El fenómeno de ventas responde a una mezcla de factores:

Precio accesible: cuesta solo $19.950 por un frasco de 50 mL (equivalente a $399 por mililitro), cifra muy por debajo de la media del mercado.

Aroma competitivo : su perfil floral y almizclado se asemeja a fragancias de gamas más altas.

Practicidad : el tamaño compacto (11 cm x 8 cm x 4 cm) facilita llevarla en bolso o neceser.

Tendencia en redes: usuarias la recomiendan como una “dupe económica” frente a perfumes costosos.

Todo esto ha impulsado un interés creciente que se refleja directamente en los puntos de venta.

¿Qué ingredientes tiene la fragancia femenina D1?

Para quienes buscan conocer su composición, la fragancia incluye una fórmula industrial importada con los siguientes componentes:

Alcohol

Aqua (Water)

Parfum (Fragrance)

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol

Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate

Benzyl Salicylate

Citral

Citronellol

Geraniol

Hydroxycitronellal

Limonene

Linalool

Estos ingredientes son comunes en fragancias comerciales, especialmente en aromas florales y cítricos.

¿Cómo se recomienda usar correctamente esta colonia de Tiendas D1?

El modo de uso es sencillo y sigue las recomendaciones tradicionales para perfumes: