Tiendas D1 lanza la sartén que transformará por completo su forma de cocinar: fácil de usar y baratísima. (Imagen: Archivo).

Tiendas D1 ha presentado recientemente un innovador producto que ha captado la atención de los entusiastas de la cocina. Se trata del Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk, que se encuentra disponible en todas las sucursales del país a un precio de $69.900, lo que lo posiciona como uno de los electrodomésticos más accesibles en el mercado colombiano.

Este sartén, concebido para el uso doméstico, facilita la preparación de una amplia variedad de platillos, desde desayunos hasta almuerzos completos, sin requerir una estufa. Su sistema antiadherente, el control de temperatura ajustable y la tapa de vidrio templado con escape de vapor contribuyen a que cocinar sea más fácil, rápido y seguro.

El sartén D1 revoluciona tu cocina y te sorprenderá

El Cocuk XH-30B presenta un diámetro interior de 30 cm y una capacidad de 2.200 ml, lo que lo convierte en una opción ideal para familias pequeñas o parejas. Su potencia de 1.400 W asegura una cocción uniforme, mientras que las asas diseñadas para permanecer frías al tacto previenen quemaduras durante su manipulación.

Adicionalmente, cuenta con una luz indicadora de funcionamiento que señala cuándo el aparato está encendido y regulando la temperatura, un aspecto que resulta sumamente útil para prevenir accidentes en la cocina.

Sartén D1: perfecto para espacios reducidos y vivir solo

El nuevo sartén eléctrico de D1 se presenta como una opción ideal para aquellos que valoran la practicidad. Al no requerir gas ni instalación, es apto para su uso en apartamentos de dimensiones reducidas, residencias universitarias o incluso durante viajes. Su diseño compacto y moderno facilita tanto su almacenamiento como su transporte.

Gracias a su revestimiento antiadherente, los alimentos no se adhieren a la superficie, lo que simplifica considerablemente el proceso de limpieza. Para mantenerlo en óptimas condiciones, basta con utilizar un paño húmedo o una esponja suave, garantizando así su durabilidad y funcionalidad.

Dónde comprar el Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk

El Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk (XH-30B) se encuentra disponible en todas las Tiendas D1 del país, así como en su sitio web oficial. Con un precio de $69.900 por unidad, este producto se destaca como uno de los más relevantes del catálogo 2025, ofreciendo una excelente relación calidad-precio para los consumidores.